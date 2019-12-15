Спливли шокуючі деталі про коханця Заворотнюк: доходило до рукоприкладства

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (кадр із серіалу)

Подруга актриси вирішила поділиться з громадськістю подробицями з життя Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк продовжує проходити лікування, а її знайомі тим часом діляться новими подробицями інтимного життя артистки. Так, стало відомо, що її попередній ухажор бив її - саме це стало остаточною причиною розриву.

Раніше зірка серіалу "Моя прекрасна няня" зустрічалася з колегою Сергієм Жигуновим. Їх роман обговорювали в ЗМІ дуже довго, однак незабаром актриса залишила свого коханого, нікому не пояснивши причин.

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

За словами режисера Наталії Бондарчук, актор був грубий з нею і неодноразово піднімав руку. Заворотнюк хоч і любила його, але розуміла, що подібні інциденти будуть повторюватися, якщо вона не піде.

"Настя – неймовірно сильна людина. Вона не захотіла терпіти таке поводження та пішла", - поділилася Бондарчук.