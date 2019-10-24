Всплыли подробности о серийном киевском маньяке: он был артистом балета

Киевского маньяка, который нападал исключительно на мужчин, задержала полиция. Он орудовал на Воскресенке и Радужном. Сейчас мужчина 1975 года рождения отправлен на принудительное обследование в психиатрическую больницу, где он уже неоднократно бывал. Сотрудник медучреждения рассказал, как в больнице персонал боится Дмитрия, так как в первый раз он попал сюда за убийство, тогда он нанес жертве 19 ножевых ранений. По словам медперсонала, этот пациент очень опасен, в его палату боятся заходить по одному, пишут "Факты".

"Мы не очень рады, что Дима будет снова у нас. Он очень опасен. С виду не скажешь, что Дмитрий может убить, но иногда он становится абсолютно невменяемым", - рассказал сотрудник психбольницы.

Серийный маньяк Дмитрий Кулешов (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, из-за особой неадекватности маньяк в психбольнице будет под круглосуточной охраной.

Также интересные подробности о серийном маньяке рассказала его соседка по дому Ирина. По ее словам, она знала, что ранее его выписали из "психушки", но вел он себя очень положительно, не привлекал внимание. У Дмитрия также была семья - жена и дочь.

"Жена, дочка. Но жена разошлась с ним после того, как узнала про совершенное им убийство. А вообще, вы знаете, что Дмитрий сам из интеллигентной семьи? Его мама — хореограф. Да и сам он в молодости был артистом балета. Я не понимаю, что с ним такое могло случиться. Он был очень творческой личностью. Любил фотографировать, даже, кажется, хорошо рисовал. Перед тем как совершить убийство, был телохранителем у какого-то политика", - призналась соседка.

Кстати, защита Дмитрия настаивает на его невиновности, мол, жертвы не видели лица нападавшего, а узнали только очки, что не есть полным доказательством вины. Отметим, что в квартире Дмитрия полиция нашла нож, который и стал главной уликой в деле.