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Спливли деталі загадкової загибелі дівчини-солдата ЗСУ

STYLERЖиття    02.10.2019 - 12:59
Спливли деталі загадкової загибелі дівчини-солдата ЗСУ
Анастасія Вітовська (колаж: РБК-Україна)

Солдат ЗСУ Анастасія Вітовська отримала небойове поранення

Анастасія Вітовська загинула на Донбасі 27 вересня, отримавши множинні осколкові поранення неподалік міста Залізне. Раніше повідомлялося, що 21-річна солдат 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" загинула від рук бойовиків. Але пізніше в батальйоні з'явилося підтвердження, що це небойова втрата.

З проханням не героїзувати загибель дівчини-солдата звернувся в Facebook головний редактор проекту "Новинарня" Дмитро Лиховій.

Розслідування смерті Анастасії Вітовської триває. І однією з основних версій є необережне поводження зі зброєю. Крім того розглядається вбивство товаришами по службі і самогубство.

"Вибух гранати або необережна поведінка, або вбивство своїми ж. Так, на жаль, буває. І з дівчатами в ЗСУ на Донбасі теж. Різні відносини між декількома різними людьми зі зброєю", - пише Лиховій.

За словами журналіста, однією з версій є самогубство, але ця версія не основна, оскільки дівчина не була схильна".

Спливли деталі загадкової загибелі дівчини-солдата ЗСУ

Загадкові деталі загибелі солдата "Айдара" Анастасії Вітовської (скрін: facebook.com/dmytro.lykhoviy)

А військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади на умовах анонімності розповіли, що Анастасія могла покінчити з собою, пише Обозреватель.

Вони розповіли, що дівчина нібито підірвала себе гранатою в туалеті. Але версія необережного поводження зі зброєю також розглядається.

Анастасія служила у взводі матеріального забезпечення "Айдара". У молодої дівчини залишився маленький син.

Спливли деталі загадкової загибелі дівчини-солдата ЗСУ

Загадкові деталі загибелі солдата "Айдара" Анастасії Вітовської (скрін: facebook.com)

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