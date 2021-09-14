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Всплыл серьезный гонорар Тины Кароль за корпоратив: сколько стоит пригласить звезду

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно попала в скандал из-за своих нарядов на свадьбе, просит за выступление на корпоративе немалые деньги.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Так, отмечается, что звезда выступит на праздничном концерте ко Дню Мелитополя 25 сентября.

Концерт исполнительницы обойдется городу в 388 тысяч гривен.

Скриншот

Сколько стоила Тина два года назад

В 2019 году свое выступление перед зрителями певица оценивала в 600 тысяч гривен. Такую цену пришлось бы заплатить за час пения Кароль. Об этом писало издание "Правда".

Отметим, что в последнее время украинцы начали хейтить звезд за их большие гонорары. Вот, вспомним, недавний пример - певицу Джамалу. Ее затравили за то, что она не поет бесплатно.

Как мы ранее сообщали, Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой.

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Тина Кароль