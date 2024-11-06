Всьому є межа. Вчені встановили максимальну тривалість життя людини

Яка максимальна тривалість життя людини?

Хоча історії про людей, які прожили понад 100 років, продовжують викликати цікавість, тепер вчені вважають, що їм вдалося точно визначити верхню межу людського життя без медичного втручання.

Це питання вивчили у звіті UNILAD Тілбурзького університету та Роттердамського університету Еразма.

У своєму дослідженні вчені проаналізували тривалість життя понад 75 тисяч людей, які померли за 30 років до 2017 року.

Вивчаючи вік смерті серед цієї великої групи, дослідники намагалися оцінити, скільки люди можуть прожити, дотримуючись лише здорового способу життя. Вони прийшли до висновку, що хоча багато людей можуть досягти 90 років завдяки хорошим звичкам, максимальний вік, якого можна досягти за ідеальних умов, становить приблизно 115 років.

Було також виявлено, що жінки живуть трохи довше, ніж чоловіки, оскільки максимальна тривалість життя жінки може сягати 115,7 роки, а для чоловіків це - 114,1 року.

Наслідки довгого життя

Незважаючи на те, що дослідження показують, що для людини малоймовірно, що вона проживе понад 115 років, професор Ейнмал розповів, що є певні випадки, коли люди також можуть перевищувати максимальну тривалість життя.

Книга рекордів Гіннесса назвала француженку Жанну Луїзу Кальман найстарішою людиною, яка коли-небудь жила згідно з наявними документами.

Вона народилася 21 лютого 1875 року і померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років і 164 днів.

Вона не тільки була свідком будівництва Ейфелевої вежі, але й народилася ще до того, як Олександр Грем Белл запатентував телефон.

Дехто вважає, що її секрет довголіття полягав у її способі життя, який не вимагав від неї важкої роботи, щоб забезпечити сім'ю.

Вона вийшла заміж за багатого далекого двоюрідного брата. Все життя вона плавала, грала в теніс, каталася на велосипеді та ковзанах, що допомогло їй прожити довгі роки.

Кальман пережила чоловіка, дочку та онука. Вона була здоровою протягом усього життя і навіть почала займатися фехтуванням у віці 85 років. Її дієта включала їжу, багату оливковою олією, і вона також використовувала її для догляду за шкірою.

До речі, попри активний спосіб життя, Кальман палила до 115 років і час від часу випивала келих вина.