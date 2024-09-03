Всього одна особливість: яка неочікувана звичка може швидко видати чоловіка-психопата

Експерти з Університету Едіт Коуен в Австралії вже не перший рік займаються психологічними дослідженнями. Вчені намагаються зрозуміти, які поведінкові особливості чоловіки можуть бути "червоними прапорцями", тобто видавати потенційного психопата.

У новому дослідженні експерти сконцентрувалися на тому, як чоловіки оцінюють зображення жінок.

У експерименті брали участь понад 100 чоловіків, які були студентами або з близького до них оточення. Вік чоловіків - від 18 до 62 років і вони були представниками різних рас.

Усім чоловікам показували зображення жінок, які були у повсякденному одязі або спідній білизні. Також на деяких картинках у жінок були пошкодження на обличчі: садна, синці, подряпини.

На першому етапі дослідники виміряли реакцію електричної провідності шкіри у чоловіків, щоб зчитувати активність вегетативної нервової системи. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, які стимули викликають у добровольців більший емоційний відгук.

На другому етапі учасники пройшли спеціальні тести. Один з опитувальників стосувався звички при погляді на жінок дивитися на тіло, інший був спрямований на оцінку сексуального збудження у відповідь на зображення.

Також був тест, завдяки якому експерти виявляли взаємозв'язок між сексом та агресією. Вчені застосували низку методик, щоб оцінити схильність до прихованого та явного сексуального насильства.

В результаті вчені дійшли висновку, що звичка ретельно розглядати тіла жінок тісно корелювала з маркерами схильності до сексуального насильства.

Також чоловіки, які при погляді на жінок частіше дивляться на тіло, а не на обличчя, більшою мірою схильні до шкідливих стереотипів та проявів відносно протилежної статі. Усе це видає потенційного психопата.

Тобто чоловіки, які дивляться на тіло, а не на обличчя, більшою мірою:

вважали винною жінку у цьому, що вона постраждала від насильства

обирали грубість у сексі

не відчували "фізіологічної чутливості" (так показали прилади) до вигляду постраждалих жінок

У майбутньому вчені планують продовжити подібні дослідження, щоб взнати якомога більше про можливі небезпечні манери поведінки. Наступним дослідженням стане експеримент серед людей, які вже вчиняли насильницькі дії сексуального характеру.