"Всего одно средство". Парикмахер назвала единственный способ избавиться от жирности волос

Красивые и ухоженные волосы - это мечта каждого человека. Многие украинки и украинцы жалуются, что часто волосы очень быстро жирнеют, да и вид при этом имеют не очень привлекательный. Как оказывается - для этой проблемы есть только одно решение.

О единственном способе избавиться от жирности на голове и волосах, рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

Что самое главное для волос

Эксперт рассказала самое главное, что надо понимать это то, что за чистоту кожи головы отвечает единственное средство - шампунь.

"Именно он имеет очищающие ПАВы. Ни одно другое средство не имеет отношения к чистоте волос. Скрабы, спреи, лосьоны - это не те средства, которые очищают", - сказала парикмахер.

Для справки

ПАВы – это одновременно эмульгаторы, загустители, пенообразующие компоненты и стабилизаторы. Они входят в рецептуру кремов, тоников, лосьонов, шампуней и многих других косметических средств.

Руслана отметила, что шампунь должен быть правильно подобран по типу кожи головы.

"Именно правильно подобранный шампунь решает проблемы жирности или сухости кожи головы", - резюмировала стилист по волосам.

Правильно подобранный шампунь - самое главное в уходе за волосами (фото: freepik.com)

Влияет ли время года на жирность кожи головы и волос

Существует миф, что зимой волосы особенно становятся жирными из-за того, что носим головной убор.

Эксперт указала, что время года или сезон не имеют такого значения и влияния, как правильно подобрать шампунь.

"Да, кожа головы имеет выделения разного характера. Луковицы (волосяные фолликулы) работают и летом, и зимой, выделяя секрет. Сальные и потовые железы работают во все сезоны и летом мы точно не меньше потеем. Думаю, больше. Поэтому то, что ношение шапки способствует жирности - неправда. Ну разве что это вещь, которая совсем не пропускает воздух", - рассказала Руслана.

Опытный парикмахер уточнила, что секрет луковица выделяет, чтобы образовать на поверхности кожи - защитный гидролипидный слой.

"А то, что люди воспринимают, что шапка способствует более быстрому образованию жирности - не правда. Здесь можно еще сказать так: лишнее движение на голове - будь то расчесывание расческой, поправление руками или снятие и одевание шапки - просто помогает этому каждому салу расходиться по поверхности волос. Отсюда такое восприятие", - резюмировала она.