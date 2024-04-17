Всього один невинний симптом, який означає, що вам час до кардіолога

Більшість людей не люблять ходити до лікаря і найчастіше до таких важливих фахівців, як кардіолог, багато хто потрапляє вже після сильного погіршення стану здоров'я. Існує один симптом, який часто ігнорують, але саме він каже, що вам варто відвідати лікаря і якнайшвидше.

На який саме симптом варто звернути увагу і чому він сигналізує про необхідність походу до кардіолога, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Parade.

За словами доктора медичних наук, кардіолога з Медичного центру Св. Джозефа Шеннона Вінакура, один із симптомів, до якого люди не ставляться серйозно, є дискомфорт у грудях.

Часто такий дискомфорт плутають із нетравленням шлунка, а він може насправді вказувати на проблеми із серцем.

"У мене були пацієнти та члени їхніх сімей, які вважали, що у них нетравлення шлунка, але після звернення за медичною допомогою у них діагностували серцевий напад", - наголосив лікар.

Він додав, що, на жаль, пацієнти не завжди переживають ці приховані серцеві напади, проте краще перестрахуватися і звернутися до свого лікаря, коли відчуваєте, що щось не так.

"Дискомфорт у грудях - класичний симптом серцево-судинних захворювань, що виникає внаслідок закупорки серцевих артерій", - пояснює Вінакур.

Тому, якщо ви відчуваєте щось подібне, слід звернутися до сімейного лікаря, а потім вас за необхідності можуть відправити до кардіолога. Сімейний лікар зможе розібратися, чи пов'язаний цей біль з проблемами шлунково-кишкового тракту або опорно-руховим апаратом.

Особливу увагу варто приділяти дискомфорту, який з'являється при навантаженні та проходить після відпочинку - такий симптом може стати важливим індикатором, що біль сигналізує про проблему із серцем.

Це особливо важливо і рекомендується, якщо у вас є фактори ризику серцево-судинних захворювань, включаючи вік (від 45 років у чоловіків, від 55 років у жінок), високий тиск, високий рівень холестерину, діабет, куріння в анамнезі або сімейний анамнез передчасних коронарних захворювань чи навіть смерті", - наголошує фахівець.

Також він додає, що слід враховувати й інші фактори ризику: чи проходили ви лікування від раку (включаючи опромінення грудної клітки та певні види хімієтерапії), аутоімунні захворювання, травми або жорстоке поводження в анамнезі в дитинстві, стани, пов'язані з вагітністю, включаючи прееклампсію, гестаційний діабет, множинні викидні.