Всего один безобидный симптом, который означает, что вам пора к кардиологу
Большинство людей не любят ходить к врачу и зачастую к таким важным специалистам, как кардиолог, многие попадают уже после сильного ухудшения состояния здоровья. Существует один симптом, который часто игнорируют, но именно он говорит, что вам стоит посетить врача и как можно быстрее.
На какой именно симптом стоит обратить внимание и почему он сигнализирует о необходимости походу к кардиологу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Parade.
По словам доктора медицинских наук, кардиолога из Медицинского центра Св. Джозефа Шеннона Винакура, один из симптомов, к которому люди не относятся серьезно, является дискомфорт в груди.
Часто такой дискомфорт путают с несварением желудка, а он может на самом деле указывать на проблемы с сердцем.
"У меня были пациенты и члены их семей, которые считали, что у них несварение желудка, но после обращения за медицинской помощью у них диагностировали сердечный приступ", - подчеркнул врач.
Он добавил, что, к сожалению, пациенты не всегда переживают эти скрытые сердечные приступы, и все-таки лучше перестраховаться и обратиться к своему врачу, когда чувствуете, что что-то не так.
"Дискомфорт в груди - классический симптом сердечно-сосудистых заболеваний, возникающий в результате закупорки сердечных артерий", - объясняет Винакур.
Поэтому, если вы испытываете что-то подобное, то следует обратиться к семейному врачу, а затем вас по необходимости могут отправить к кардиологу. Семейный врач сможет разобраться, связана ли эта боль с проблемами желудочно-кишечного тракта или опорно-двигательный аппаратом.
Особое внимание стоит уделять дискомфорту, который появляется при нагрузке и проходит после отдыха - такой симптом может стать важным индикатором, что боль сигнализирует о проблеме с сердцем.
"Это особенно важно и рекомендуется, если у вас есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая возраст (от 45 лет у мужчин, от 55 лет у женщин), высокое давление, высокий уровень холестерина, диабет, курение в анамнезе или семейный анамнез преждевременных коронарных заболеваний или даже смерти", - подчеркивает специалист.
Также он добавляет, что следует учитывать и другие факторы риска: проходили ли вы лечение от рака (включая облучение грудной клетки и определенные виды химиотерапии), аутоиммунные заболевания, травмы или жестокое обращение в анамнезе в детстве, состояния, связанные с беременностью, включая преэклампсию, гестационный диабет, множественные выкидыши.
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