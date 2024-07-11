Всмоктуються через шкіру та шкодять організму: які сонцезахисні креми не варто використовувати

Як захистити шкіру від сонця

Перший варіант - бути в тіні, а не під прямими сонячними променями.

Інший спосіб - використовувати парасольки, тонкий натуральний одяг з довгим рукавом та головний убір. Якщо в окулярах дуже темне скло, то імпульси з сітківки дають оманливу інформацію мозку, що навколо немає багато променів і це "відключає" вироблення природних захисних факторів шкіри.

Третій варіант найкращого захисту - не бути на сонці з 10:00 до 16:00 години.

Сонячне випромінювання поділяється на три типи:

видимий спектр (сонячне світло)

інфрачервоне (тепло)

ультрафіолетове (УФ)

УФ випромінювання має три види:

UVA - сягає до поверхні Землі цілий рік, проникає через скло, не викликає опіків, не стимулює вироблення вітаміну Д. Сприяє передчасному старінню шкіри, пігментації та розвитку раку

UVB - затримується озоновим шаром на 80-90% (за умови його цілісності і нормальної щільності), викликає сонячні опіки, але сприяє синтезу вітаміну D. Не проникає через одяг і скло

UVC - не досягає поверхні землі

Дерматолог зазначила, що не існує жодного SPF-засобу, який повноцінно захищає шкіру від променів.

Високі SPF-фільтри створюють хибне почуття безпеки і через це людина довше проводить часу на сонці.

Чого не повинно бути в сонцезахисному кремові

Сонцезахисні засоби існують на основі:

﻿﻿фізичних фільтрів (оксид цинку, диоксид титану) - найменш шкідливі. Тільки уникайте наночастинок в їхньому складі - це канцерогени

﻿﻿хімічних фільтрів - шкідливі, виступають як ендокринні дизраптори (викликають гормональний дисбаланс)

﻿﻿комбіновані - фізичні + хімічні

Більшість сонцезахисних кремів містять шкідливі для здоровʼя речовини, які всмоктуються через шкіру і розносяться кровʼю до кожної клітинки.

Експерт назвала шкідливі речовини, яких категорично не повинно бути у кремові:

oxybenzone

avobenzone

homosalate

octosalate

octinoxate

octocrylene

Диоксид титану при взаємодії з хлором (купання в басейні) втрачає свої сонцезахисні властивості. Тому рекомендовано наносити крем кожні 2 години і після купання.

Якщо ваш засіб залишає білі смуги, значить у складі більш безпечні не наночастки діоксиду титану. Якщо крем прозорий - містить наночастинки і є більш шкідливим.

Найбезпечніший фільтр - фізичний - оксид цинку, диоксид титану без наночастинок.

Однак, він викликає сухість шкіри.

Дерматолог зазначила, що найнадійніший SPF - це тінь, одяг, перебування на сонці в часи найменшої його активності.

Якщо ваш організм забезпечений антиоксидантами, необхідними нутрієнтами, зокрема вітамінами В3, В7, В12, ви дбаєте про роботу системи детоксикації, то перебування на сонці буде для вас максимально комфортним.

Але якщо сонячне світло викликає алергічні реакції, опіки чи гіперпігментацію, то це свідчить про перевантаженість системи детоксикації.

Лікар назвала список антиоксидантів, які захищають шкіру від сонячних променів і сприяють красивій та рівномірній засмазі: