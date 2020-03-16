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Розкрилися шокуючі факти про коронавірус: вивчали ще два роки тому

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 09:44
Розкрилися шокуючі факти про коронавірус: вивчали ще два роки тому
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 був штучно виведений ще кілька років тому

Коронавірус COVID-19 був виявлений ще в 2018 році в ході експерименту над летючими мишами. Саме тоді китайські вчені похвалилися тим, що знайшли незвичайний вірус в їхньому організмі.

Тоді дані про досліди в Уханському інституті вірусології були опубліковані в державному агентстві "Сіньхуа". Після пандемії коронавіруса в світі про цей експеримент, який тоді здавався нешкідливим, згадали ЗМІ. Саме цей інститут став фігурувати, як джерело спалаху COVID-19.

35-річний вчений по імені Чжоу Пен два роки тому вивчав штам коронавіруса, який переносять кажани. Той вірус міг викликати смертельну діарею у поросят.

Розкрилися шокуючі факти про коронавірус: вивчали ще два роки тому

Вчений тестує обладнання в Уханському інституті вірусології (фото: russian.news.cn)

Вчені з гордістю розповідали про вражаючу здатність кажанів бути переносниками небезпечного вірусу, при цьому не заражатися самим.

"Є надія, що кажани, які переносять віруси, не хворіючи, навчать і людей, як чинити опір вірусам", - говорив тоді керівник експерименту.

Чжоу Пен навіть опублікував наукову статтю з 28 глав, де розповів про успіхи роботи дослідницької групи Уханьского інституту вірусології.

Розкрилися шокуючі факти про коронавірус: вивчали ще два роки тому

Дослідник коронавіруса Чжоу Пен (фото: russian.news.cn)

Зазначимо, раніше появу коронавірусу COVID-19 пов'язали з пропажею вірусу з національної лабораторії мікробіології (NML) в Канаді.

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