"Всі жінки хочуть тільки грошей!" Чому чоловіки часто звинувачують жінок у меркантильності

1. Страх не відповідати очікуванням

Для багатьох чоловіків забезпечення родини - це традиційна роль, яку вони сприймають як обов’язок.

"Якщо вони відчувають, що не дотягують до цієї "планки", то можуть захищатися, звинувачуючи жінку в надмірних вимогах. Це не про меркантильність, а про внутрішню невпевненість", - вважає експерт.

2. Соціальні стереотипи

Образ "жінки-золотокопачки" - це кліше, яке активно підживлюють медіа та кіно. Чоловікам простіше списати невдачу в стосунках на "жадібність" жінки, ніж задуматися, чи були вони цікавими партнерами.

3. Власний негативний досвід

Якщо чоловік одного разу потрапив у стосунки, де жінка дійсно ставила матеріальні запити на перший план, це може залишити травму.

"Іноді такі ситуації перетворюються на шаблон мислення: "Якщо це сталося зі мною, то всі жінки такі", - додає коуч.

4. Проєкція власних цінностей

Ті, хто самі зациклені на матеріальному, можуть бачити це й в інших. Чоловік, який мріє про статус, престиж чи дорогі речі, може вважати, що й жінка прагне того ж. Це лише відображення його власних установок.

5. Нерозуміння жіночих потреб

Жінки цінують стабільність не через жадібність, а тому, що це створює відчуття безпеки. Коли чоловік сприймає це бажання як меркантильність, він просто ігнорує базову потребу партнерки почуватися захищеною.

6. Маніпуляція як захист

Деякі чоловіки використовують звинувачення в меркантильності, щоб уникнути відповідальності у стосунках. Це їхній спосіб виправдати небажання вкладатися емоційно, фінансово чи духовно.

7. Культурний контекст

У суспільстві, де роль чоловіка вимірюється його доходами, жінка може автоматично асоціюватися з "потребами". Це не про конкретну людину, а про систему цінностей, що існує в культурі.

Як реагувати на такі звинувачення

За слова експерта, якщо тема "меркантильності" постає у ваших стосунках, важливо відверто поговорити.

"Що саме турбує партнера? Чи це про реальні потреби, чи про страхи, що йдуть з минулого? Пам’ятайте: стосунки - це про взаємність. Іноді звинувачення - це лише верхівка айсберга, під яким ховається невпевненість чи нерозуміння. Замість осуду спробуйте розібратися разом", - радить Віталій Курсік.