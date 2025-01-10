Не всі про неї знають. Дешева пігулка, яка ефективно снизить тиск
Якщо ви хочете знизити артеріальний тиск, вам може допомогти певна таблетка. Експерти підкреслюють, що калій, ключовий мінерал для здоров’я серця, природним чином присутній у багатьох продуктах харчування.
Яку саме пігулку треба прийняти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Яка пігулка може знизити високий тиск?
Калій розслаблює стінки кровоносних судин, що сприяє зниженню артеріального тиску.
Крім того, він протидіє впливу надлишку натрію - відомого фактора високого кров'яного тиску - шляхом виведення натрію через сечу. Таблетки калію в аптеках продаються за демократичними цінами.
Також людям з високим тиском радять вживати, багаті калієм продукти або добавки.
Чи потрібно мені приймати добавки калію?
Експерти стверджують, що якщо ви доросла людина з артеріальним тиском 120/80 мм рт. ст. або вище - тоді вам може бути корисно збільшити кількість калію у своєму раціоні.
Однак, перш ніж щось купувати та приймати - проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.
Кому калій може бути шкідливим?
- Людям з захворюваннями нирок
- Якщо ви приймаєте певні ліки
Скільки калію ви повинні приймати?
Рекомендоване споживання калію для середньої дорослої людини:
- Чоловіки: 3400 міліграмів на день
- Жінки: 2600 міліграмів на день
Ці рекомендації змінюються з вагітністю та грудним вигодовуванням. Якщо ви намагаєтесь запобігти або лікувати високий кров’яний тиск, лікарі радять від 3500 мг до 5000 мг калію щодня.
До речі, кардіолог назвав 3 популярні способи зниження тиску та чи справді вони допомагають.
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