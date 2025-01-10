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Не всі про неї знають. Дешева пігулка, яка ефективно снизить тиск

П'ятниця 10 січня 2025 08:50
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Не всі про неї знають. Дешева пігулка, яка ефективно снизить тиск Фото: Як знизити артеріальний тиск (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо ви хочете знизити артеріальний тиск, вам може допомогти певна таблетка. Експерти підкреслюють, що калій, ключовий мінерал для здоров’я серця, природним чином присутній у багатьох продуктах харчування.

Яку саме пігулку треба прийняти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Яка пігулка може знизити високий тиск?

Калій розслаблює стінки кровоносних судин, що сприяє зниженню артеріального тиску.

Крім того, він протидіє впливу надлишку натрію - відомого фактора високого кров'яного тиску - шляхом виведення натрію через сечу. Таблетки калію в аптеках продаються за демократичними цінами.

Також людям з високим тиском радять вживати, багаті калієм продукти або добавки.

Чи потрібно мені приймати добавки калію?

Експерти стверджують, що якщо ви доросла людина з артеріальним тиском 120/80 мм рт. ст. або вище - тоді вам може бути корисно збільшити кількість калію у своєму раціоні.

Однак, перш ніж щось купувати та приймати - проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.

Кому калій може бути шкідливим?

  • Людям з захворюваннями нирок
  • Якщо ви приймаєте певні ліки

Скільки калію ви повинні приймати?

Рекомендоване споживання калію для середньої дорослої людини:

  • Чоловіки: 3400 міліграмів на день
  • Жінки: 2600 міліграмів на день

Ці рекомендації змінюються з вагітністю та грудним вигодовуванням. Якщо ви намагаєтесь запобігти або лікувати високий кров’яний тиск, лікарі радять від 3500 мг до 5000 мг калію щодня.

До речі, кардіолог назвав 3 популярні способи зниження тиску та чи справді вони допомагають.

Також читайте, чи завжди болить голова при високому тиску.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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