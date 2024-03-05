Не всі гранати - червоні. Якого ще кольору буває цей дорогоцінний камінь і кому він підходить

Дорогоцінний камінь гранат має на думку деяких людей потужні магічні властивості, вважається талісманом різних знаків Зодіаку й попри традиційне уявлення може бути не лише червоного кольору.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Укр Золото", "Золотий вік", "Золотий стандарт", "Ювелірна карта", "Золота королева".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме властивості має гранат, якого забарвлення може бути й кому підходить найкраще.

Гранат у світовій історії

Гранат - група мінералів, відома людству ще з часів прадавніх цивілізацій. Назва цього каменю очікувано походить від фрукта гранат, адже з латинського granatus перекладається буквально як "гранатове зерно".

У Стародавньому Єгипті прикраси з червоними гранатами носили фараони, а в Стародавньому Римі гранатові інталії (різьблені камені) могли використовувати для відпечатування воску, яким скріплювали важливі документи чи листи.

Скіфи прикрашали гранатом обладунки та вірили, що він захищає від отрути й поранень. Греки іменували гранат "антраксом".

У Середньовіччі гранат приваблював представників духовенства, монархів і аристократію. Крім того, цей камінь використовували прихильники містицизму, що вірили в його унікальні магічні властивості.

Походження гранатів

Нині гранати добувають практично на всіх континентах. Похвалитися запасами мінералу можуть Чехія, США, Бразилія, Мадагаскар, Індія... В Україні гранат (альмандин) зустрічається у Вінницькій та Кіровоградській областях.

Найбільша ж частина всіх світових запасів граната припадає на африканський континент (Намібія, Кенія, Танзанія), де добувають найбільш рідкісні екземпляри.

Цікаво, що цей мінерал (і його синтетичні аналоги) використовують не лише в ювелірній промисловості, але й у виробництві електроніки, наждачного паперу, щебеню, шліфувальних матеріалів, порошків, лазерних технологій тощо.

Сам по собі гранат - досить твердий камінь і становить 6,5-7,5 одиниць за десятибальною шкалою відносної твердості поверхні мінералів, запропонованою німецьким мінералогом Фрідріхом Моосом у 1811 році.

Цей мінерал - стійкий до високих температур і легко піддається огранці.

Кристали гранату (ілюстративне фото: pixabay.com)

Якого кольору може бути гранат

З погляду мінералогії гранат можна віднести до напівкоштовних каменів. Він містить сполуки алюмінію, кремнію та кальцію. На відтінок мінералу впливають додаткові домішки - залізо, магній, марганець.

У переважній більшості гранати мають червоні й помаранчеві відтінки, а їхня прозорість варіюється від практично прозорих каменів до насичених - без жодного "просвіту".

Блиск граната дуже схожий на алмазний - є "чистим" і "скляним".

Ювеліри найчастіше працюють з червоними гранатами з фіолетовим відтінком, а також з медовими або жовто-помаранчевими. Водночас найдорожчими вважаються зелені, фіолетові та чорні гранати.

Різновиди гранату

Різні гранати об'єднує загальна кристалічна структура, тоді як розрізняються вони найчастіше за хімічним складом. У світі налічується близько 15 різновидів цього мінералу.

В цілому серед дорогоцінних різновидів цього мінералу варто згадати:

альмандин - найпоширеніший непрозорий гранат насиченого червоного кольору з ледь помітним фіолетовим відтінком

- найпоширеніший непрозорий гранат насиченого червоного кольору з ледь помітним фіолетовим відтінком піроп - прозорий гранат, що може мати забарвлення від яскраво-червоного до "густого" бордового відтінку

- прозорий гранат, що може мати забарвлення від яскраво-червоного до "густого" бордового відтінку спесартин - колекційний гранат жовто-коричневого, червоно-оранжевого або ж рожевого кольору (може мати в собі "помутніння")

- колекційний гранат жовто-коричневого, червоно-оранжевого або ж рожевого кольору (може мати в собі "помутніння") родоліт (комбінація альмандина й піропа) - темно-рожевий гранат з бузково-малиновими чи фіолетовими "нотками"

(комбінація альмандина й піропа) - темно-рожевий гранат з бузково-малиновими чи фіолетовими "нотками" гросуляр - гранат, що може мати практично будь-який колір, крім синього

- гранат, що може мати практично будь-який колір, крім синього гесоніт - найдешевший різновид гранату медового або жовто-оранжевого кольору з коричневими "нотками"

- найдешевший різновид гранату медового або жовто-оранжевого кольору з коричневими "нотками" розоліт (ландерит) - рожево-червоний або блідо-рожевий гранат (його ще називають рожевим гранатом)

(ландерит) - рожево-червоний або блідо-рожевий гранат (його ще називають рожевим гранатом) лейкогросуляр - колекційний безбарвний гранат (практично прозорий гросуляр)

- колекційний безбарвний гранат (практично прозорий гросуляр) цаворит - яскраво-зелений прозорий гранат

- яскраво-зелений прозорий гранат андрадит - найрідкісніший різновид гранату з найвищою дисперсією світла (розкладанням світла в спектр), що може бути жовтим, зеленим, коричневим і навіть чорним

- найрідкісніший різновид гранату з найвищою дисперсією світла (розкладанням світла в спектр), що може бути жовтим, зеленим, коричневим і навіть чорним демантоїд - оливково-зелений або смарагдово-зелений андрадитовий гранат

- оливково-зелений або смарагдово-зелений андрадитовий гранат уваровіт - рідкісний і цінний гранат насиченого зеленого кольору з оригінальною текстурою у вигляді кристалів

Гранати бувають різними (ілюстративне фото: zolotoyvek.ua)

Властивості гранату

Фізичні властивості гранату відносять його до мінералів-піроелектриків. Йдеться про те, що цей камінь може "нагріватися" під час тертя об тканину та притягувати до себе легкі частинки (пушинки, пір'їнки тощо). Подібне явище можна спостерігати, коли на синтетиці або волоссі з'являється статичний заряд.

Дехто вірить також у лікувальні властивості цього каменю. Традиційно вважалося, що гранат лікує рани, переломи та інші фізичні травми.

Сучасна ж літотерапія (псевдонаукова практика альтернативної медицини, яка використовує для лікування напівкоштовні камені й кристали) пропонує використовують гранат для реабілітації та відновлювальних процедур, покращення самопочуття під час хвороб травлення й дихальної системи, відновлення та зміцнення імунітету тощо.

Магічні властивості гранату пов'язують зокрема з тим, що він перебуває під "заступництвом" Марса.

Сміливим і рішучим червоний камінь має приносити успіх, для закоханих - може стати талісманом щастя та пристрасті, для одиноких - можливістю знайти свою долю (другу "половинку").

Дехто з езотериків вірить, що червоний гранат нормалізує тиск, допомогає зупинити кровотечу, зменшує менструальні болі й навіть допомагає при клімаксі.

Зелений гранат вважається покровителем бізнесменів та керівників, оскільки має допомогти своєму власнику стати цілеспрямованим, наполегливим у справах, рішучим, стресостійким і працелюбним.

Чорний камінь вважається дуже сильним - захищає людей від негараздів і допомагає утримати силу у своїх руках.

Жовті камені можуть допомогти при шкірних хворобах - від алергій до опіків.

Крім того, дехто вірить що оранжеві й червоні гранати є корисними для дівчат і жінок - допомагають підтримувати кохання, бути мудрішими, жіночнішими, привабливішими для протилежної статі.

Гранат можна зустріти в різних ювелірних прикрасах (ілюстративне фото: freepik.com)

Кому підходить гранат

Згідно з астромінералогією гранат вважається каменем з сильною енергетикою, тому найкраще підходить людям вольовим і впевненим у собі.

Крім того, гранат вважається талісманом вогняних знаків Зодіаку (Стрілець, Лев, Овен).

Водночас на кожний знак Зодіаку цей мінерал може впливати по-різному: