Названо талісмани щастя для кожного знаку Зодіаку на 2024 рік: Левам - рубін, Овнам - корал

Деякі люди вірять, що деяке дорогоцінне каміння здатне захистити від негативу, залучити щастя та забути про невдачі. У 2024 році езотерики радять підбирати прикраси, враховуючи свій знак Зодіаку.

Овен - червоний корал

Вогняним Овнам підійде саме корал, адже він дозволить їм захиститися від негативу та поганого впливу Марса. Окрім цього, прикраси з цим камінням допоможуть покращити концентрацію та зцілять тих, хто страждає від болю.

Телець - смарагд

Неперевершені зелені смарагди посилять влив Меркурія на Тельців. Завдяки цьому люди, народжені під другим знаком Зодіаку, зможуть посилити власну мудрість, а також досягти успіху в кар'єрі. Смарагд допоможе розбагатіти, зменшити стрес та покращити зовнішній вигляд.

Близнюки - діамант

Прикраси з цим дорогоцінним камінням допоможуть Близнюкам забути про нещастя. Діаманти нададуть представникам цього знаку шанс реалізувати власні мрії та приборкати гнів.

Які прикраси захистять від негативу (колаж: РБК-Україна)

Рак - жовтий сапфір

Прикраси з таким камінням допоможуть Ракам покращити кар'єру, здійснити великі мрії та врятуватися від хвороб. Жовтий сапфір може посилить енергію Юпітера та покращити фізичний стан представників цього знаку.

Лев - рубін

Рубін дасть Левам потужну енергетику, завдяки чому їхнє життя наповниться позитивом. Завдяки ньому вони зможуть очистити думки та ухвалювати тільки правильні рішення. Також рубін допоможе підвищити самооцінку.

Діва - рожевий кварц

Саме рожевий кварц допоможе Дівам тримати себе у руках та залишитися спокійними. Окрім цього, він здатний привернуть кохання та романтику. Завдяки рожевому кварцу Діви зможуть покращити свої стосунки та знайти щастя.

Як підібрати прикраси по гороскопу (фото: freepik.com)

Терези - флюорит

Цей дорогоцінний камінь може бути фіолетовим та зеленим. Флюорит допоможе Терезам краще чути свій внутрішній голос та "прокачати" інтуїцію. Представникам цього знаку вдасться забути про негатив та очистити розум, якщо вони почнуть носити прикраси з таким камінням.

Скорпіон - лабрадорит

Це каміння допоможе Скорпіонам, які втратили віру у власні сили. Лабрадорит зробить представників цього знаку впевненими, задоволеними життям, цілеспрямованими та успішними.

Стрілець - селенітовий камінь

Селеніт дасть Стрільцям захист від негативу, а також розкриє їхні таланти. Прикраси з таким камінням допоможуть відновити баланс, забути про негатив та звільнитися від емоційних блоків.

Яке каміння приносить щастя (фото: freepik.com)

Козоріг - гематит

Представникам цього знаку гематит допоможе покращити сон, відігнати негатив та посилити захист. Це каміння може позитивно вплинути на здоров'я та надати своєму власнику можливість давати відсіч ворогам.

Водолій - аметист

Це каміння допоможе людям, які жадають духовного просвітлення. Аметист здатен відкрити "третє око" та дати Водоліям силу й сміливість, а також захистися від хвороб.

Риби - червоний кварц

Представникам цього знаку червоний кварц допоможе знайти емоційну рівновагу та почати реалізацію у творчості. Також він підвищує життєву силу та рівень енергії, а також покращує інтуїтивні та психічні здібності.