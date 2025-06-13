Не всі чіпси однаково шкідливі! Лікар розповіла, як обрати кращі

Як вибрати корисні чіпси

За словами експерта, варто взяти упаковку з чіпсів і подивитися на склад, якщо там міститься глютамат натрію - підсилювач смаку, то він викликає залежність.

"Ви зїдаєте пачку і не можете зупинитись. Також він викликає гормональні порушення і навіть онкологію", - йдеться у повідомленні.

Наступний складник - це цукор. Він міститься у продукті через сухе молоко, адже це лакоза, яка є молочним цукром.

А от чіпси, в яких у складі є картопля, перець, олія та сіль є цілком допустимим продуктом.

"Я не скажу, що це корисний продукт, але він хоча б не нашкодить вашому здоров'ю", - зазначила ендокринолог.

Як часто можна їсти

1-2 рази на тиждень - допустимо для здорової людини без хронічних захворювань. Щоденне вживання, навіть у невеликих кількостях, може призвести до проблем із серцем, тиском, вагою та травленням.

Одна порція становить 30 грамів (приблизно одна жменя або половина маленького пакета). Така порція містить близько 150-200 ккал, 10-12 г жиру та 150-250 мг солі - це вже 10–15% від денної норми солі.

Коли чіпси менш шкідливі:

якщо це запечені або овочеві чіпси (з буряка, моркви, яблук)

вони без підсилювачів смаку, глутамату, трансжирів

мають низький вміст солі та жиру

Краще обмежити споживання до невеликих порцій кілька разів на тиждень і поєднувати з овочами або білковими продуктами.