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По всей стране обрабатывают парки от клещей: на сколько это вредно для людей и животных?

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 11:20
По всей стране обрабатывают парки от клещей: на сколько это вредно для людей и животных? Обработка парков от клещей (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

Весной и в начале лета в лесах, парках и садах появляется много клещей. Этот год не есть исключением. Теплая погода и периодические осадки создают идеальные условия для распространения паразитов.

Как борются с клещами в парках украинских городов и насколько это вредно для посетителей - читайте в нашем материале ниже.

Обработку проводят препаратом "Ципертрин"

Препарат "Ципетрин" имеет направленное действие против паразитов. Для обработки парков используется раствор с 5% содержанием препарата.

Наибольшую опасность яд может принести, если попадет в дыхательные пути.

Но учитывая, что яд в воздухе сразу теряет свою концентрацию, для того, чтобы действительно отравиться, нужно, чтобы вам "пшикнули" вплотную в лицо.

Как обрабатывают парки

Обычно обработку проводят с утра, чтобы как можно меньше людей имели возможность отравиться. Поэтому ответим сразу на главный вопрос, гулять по парку после обработки от клещей можно уже через 2-3 часа.

Действие препарата длится от 20 до 45 дней. Обработка парков применяется во время наибольшей активности клещей, весной, в конце лета.

Среди лета, когда наблюдаются самые жаркие дни, клещи ищут влажные места и становятся менее опасными.

Можно прийти к выводу, что никакой угрозы для здоровья людей и животных такие профилактические действия не имеют.

Главное - следите за объявлениями в местных пабликах, социальных сетях, чтобы знать, когда именно обрабатывают парки. Ходить туда в течение нескольких часов не рекомендуется.

Ранее мы писали, что нельзя делать, если вы заметили на себе клеща.

Также читайте больше информации о том, чем опасны укусы клещей для организма.

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