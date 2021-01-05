Книга года 2020 в Украине: стали известны претенденты на победу

Всеукраинский рейтинг "Книжка року 2020" объявил Короткие списки (Коллаж РБК-Украина)

Всеукраинский рейтинг "Книжка року '2020" объявил Короткие списки в 7 номинациях, в которых традиционно, уже 22 года, оценивается весь достойный внимания книжный ассортимент. Церемония награждения лауреатов состоится в начале февраля.

Напомним, что в прошлом году лауреатами стали такие резонансные книги как роман Марии Матиос "Букова земля" (номинация "Красне письменство"), упорядоченный Вахтангом Кипиани сборник документов "Справа Василя Стуса" ("Хрестоматія"), журналистское расследование Андрея Яницкого "Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного банку України" ("Обрії") и другие. Гран-при получила книга Василия Косива "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989" (издательство "Родовід").

Чтобы сформировать короткие списки, эксперты оценили около 1000 книг. Полные списки каждой из номинаций формируются на основании ассортимента книжных магазинов и информации издательских сайтов. Далее эксперты оценивают книги по актуальности темы, качеству текста и перевода, профессионализму издательской подготовки, художественно-полиграфическому оформлению. В каждой из номинаций работают от 10 до 25 экспертов, специалистов в своем направлении. В сезоне ‘2020 работали 98 экспертов.

Напомним, что Всеукраинский рейтинг "Книжка року" был основан Константином Родиком и Галиной Родиной в 1999 году. Он является самым масштабным в Украине и оценивает книги, изданные в течение литературно-книжного сезона. От украинской современной литературы, переводов классики до детской литературы и художественных изданий. Словом - все, кроме школьных учебников.

Ознакомиться с полным перечнем книг, вошедших в Короткие списки можно тут.

Стоит отметить, что в список попали книги таких известных писателей, как Всеволод Нестайко, Иван Андрусяк, Андрей Кокотюха, Джоан Ролинг, Льюис Керолл, Григорий Сковорода, Терри Пратчетт, София Андрухович, Сергей Жадан, Оксана Забужко, Олег Сенцов, Стивен Кинг, Юрий Издрик, Юрий Винничук, Ален Аксельрорд и многие другие.

Напомним, ранее мы писали о том, что две украинки попали в список лучших блогеров мира.