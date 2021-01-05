Книжка року 2020 в Україні: стали відомі претенденти на перемогу

Всеукраїнський рейтинг "Книжка 2020 року" оголосила Короткі списки (Колаж РБК-Україна)

Всеукраїнський рейтинг "Книжка року '2020" оголосила Короткі списки в 7 номінаціях, в яких традиційно, вже 22 роки, оцінюється весь гідний уваги книжковий асортимент. Церемонія нагородження лауреатів відбудеться на початку лютого.

Нагадаємо, що минулого року лауреатами стали такі резонансні книги як роман Марії Матіос "Букова земля" (номінація "Красне письменство"), упорядкований Вахтангом Кіпіані збірник документів "Справа Василя Стуса" ("Хрестоматія"), журналістське розслідування Андрія Яніцького "Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного банку України" ("Обрії") та інші. Гран-прі отримала книга Василя Косіва "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989" (видавництво "Родовід").

Щоб сформувати короткі списки, експерти оцінили близько 1000 книг. Повні списки кожної з номінацій формуються на підставі асортименту книжкових магазинів та інформації видавничих сайтів. Далі експерти оцінюють книжки з актуальності теми, якості тексту і перекладу, професіоналізму видавничої підготовки, художньо-поліграфічного оформлення. У кожній з номінацій працюють від 10 до 25 експертів, спеціалістів у своєму напрямку. У сезоні '2020 працювали 98 експертів.

Нагадаємо, що Всеукраїнський рейтинг "Книжка року" був заснований Костянтином Родиком і Галиною Родіною в 1999 році. Він є найбільшим в Україні і оцінює книги, видані протягом літературно-книжкового сезону. Від української сучасної літератури, перекладів класики до дитячої літератури та художніх видань. Словом - усі, крім шкільних підручників.

Ознайомитися з повним переліком книг, які увійшли в Короткі списки можна тут.

Варто відзначити, що в список потрапили книги таких відомих письменників, як Всеволод Нестайко, Іван Андрусяк, Андрій Кокотюха, Джоан Ролінг, Льюїс Керолл, Григорій Сковорода, Террі Пратчетт, Софія Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олег Сенцов, Стівен Кінг, Юрій Іздрик, Юрій Винничук, Ален Аксельрорд і багато інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дві українки потрапили в список кращих блогерів світу.