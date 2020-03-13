Всеукраинский карантин: что происходит в областях и когда откроют школы

Карантин в Украине из-за коронавируса был объявлен 12 марта. Все образовательные учреждения - от детских садов до институтов последипломного образования принудительно закрыли, запретили массовые мероприятия - спортивные и культурные. Что происходит в столице и областях Украины, когда откроют школы и садики - в материале Styler.

Предварительные сроки карантина в Украине - с 12 марта по 3 апреля.

Киев

С 12 марта закрыты детские садики, общеобразовательные школы, лицеи, ПТУ, детские кружки, университеты и прочие учебные заведения. Руководители учебных заведений 11 марта получили приказы, в которых значится лишь дата начала карантина - 12 марта, когда он закончится - не говорится.

Закрыты театры, кинотеатры, музеи. Спортивные и развлекательные мероприятия разрешены при скоплении не более 60 человек. Закрыты развлекательные зоны в ТРЦ.

Всех работников с признаками ОРВИ могут обязать остаться дома.

Пробное ВНО перенесли.

Все административные и общественные учреждения усилят мероприятия по дезинфекции, установлен санитарный контроль

Черновицкая область

В Черновцах была объявлена чрезвычайная ситуация. В городе был диагностирован первый случай COVID-19 еще 3 марта у 49 летнего мужчины.

12 марта коронавирус диагностировали у 64-летнего мужчины. Его жена была в Италии, но у нее болезнь не выявили.

В области запретили проводить массовые мероприятия, учебные заведения закрыты. Транспорт, вокзалы дезинфицируют.

Житомирская область

12 марта было объявлено об инфицировании 71-летней пенсионерки, которая была в Польше. 13 марта женщина умерла в Радомышле от осложнений коронавируса - ей диагностировали двустороннюю пневмонию.

В области ввели те же ограничительные меры, что и во всей Украине. Но в Радомышле с 14 тысячью жителей объявили чрезвычайную ситуацию. Это означает приостановку работы транспорта, закрытие рынков, запрет массовых мероприятий и дезинфекцию.

Одесская область

Школы с 12 марта перешли на дистанционный режим, массовые мероприятия запрещены или ограничены (в зависимости от количества людей).

Мэрия просит одесситов максимально ограничить перемещение по города, без острой необходимости не посещать места общего пользования и места скопления людей. В первую очередь это касается пожилых, беременных женщин и детей.

Создана "горячая линия" по вопросам коронавируса COVID-19.

Донецкая область

В СНБО заявили, что все пункты пропуска на линии разграничения с ОРДЛО должны быть немедленно закрыты для всех без исключения лиц из-за рисков распространения коронавируса.

В правительстве заявили, что существуют достоверные данные о минимум 12 случаев заболевания коронавируса на оккупированных территориях, в частности в Горловке.

В регионе определены несколько карантинных медучреждений, которые могут принимать больных (в Мариуполе, Мирнограде, Константиновке).

Харьковская область

Отмена массовых мероприятий, закрыты театры, кинотеатры, цирк, развлекательные центры. В университетах студенты переходят на дистанционное обучение.

На местных рынках, в торговых центрах, метро и других местах массового скопления людей проводится дезинфекция.

Мэр Харькова Геннадий Кернес 12 марта сообщил, что закрывать школы и детские сады городские власти не планируют, так как в последние дни наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ среди детей. Но после угрозы открытия уголовного дела 13 марта учебные заведения были закрыты.

Другие области

В других областях принимаются меры, предписанные постановлением Кабмина о карантине в Украине. Учебные заведения закрыты, массовые мероприятия запрещены или ограничены, проводится дезинфекция.

Напомним еще раз, что предварительной датой окончания карантинных мер названо 3 апреля, но эта дата может варьироваться зависимо от эпидемиологической ситуации в Украине.

Ранее мы писали, что в Радомышле, где умерла украинка, пятеро прихожан церкви, куда она ходила 8 марта, пожаловались на недомогание.