В Радомышле заболели прихожане церкви, куда ходила умершая украинка

От коронавируса в Радомышле умерла женщина (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирусом в Украине официально заболело три человека, одна женщина умерла

Коронавирус в Украине привел к первой смерти 13 марта. Погибшая от COVID-19 71-летняя женщина в Радомышле вернулась из Польши 1 марта и с тех пор контактировала с многими людьми, в том числе 8 марта посещала местную церковь. Стало известно, что пятеро местных жителей, которые ходили с погибшей в одну церковь, обратились к медикам с подозрительными симптомами.

Стоит отметить, что в Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию. Приостановлено движение транспорта и работа всех рынков. Дом, где живут родные женщины, а также места ее лечения усиленно охраняются правоохранителями.

Пять человек, ходившие с умершей от коронавируса женщиной в церковь, пожаловались на высокую температуру и насморк.

"Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу двух людей мы принимаем решение. Возможно, они будут госпитализированы", - прокомментировала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинская, пишет ТСН.

Кроме того, стало известно, что после возвращения в Украину заболевшая обращалась к врачу с жалобами на высокое давление. 3 марта ее проверили и отпустили домой. Медиков, которые контактировали с ней, самоизолировали, а часть из них поместили в боксы.

На въезде и выезде из Радомышля всем водителям и пассажирам меряют температуру. На улице очень мало людей, прохожие в защитных масках. На обсервации в Радомышле сейчас находится шесть родственников умершей женщины, и четверо ее гостей. Кроме того двое гостей из Киева отправили на обсервацию.

Напомним, что в группу риска на заболевание коронавирусом входят пожилые люди, а также люди с хроническими болезнями (диабет, заболевания сердца и легких).

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