ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всеукраїнська школа онлайн оскандалилася помилками: у МОН пояснили "ляпи"

STYLERЖиття    13.04.2020 - 10:32
Всеукраїнська школа онлайн оскандалилася помилками: у МОН пояснили "ляпи"
Всеукраїнська школа онлайн влипла в скандал (Колаж РБК-Україна)

У Міністерстві освіти України прокоментували помилки вчителів онлайн

Всеукраїнська школа онлайн на період карантину для учнів зробила в прямому ефірі багато помилок, які потім активно обговорювалися в мережі. Педагоги скаржилися, що їх "травили" користувачі мереж, не враховуючи людський фактор. У Міністерстві освіти України прокоментували "ляпи" педагогів онлайн і пояснили це тим, що часу вирізати помилки просто не вистачило, адже все записувалося в прискореному режимі. Повідомлення про це з'явилося на сайті МОН.

"У ряді відеоуроків, які вийшли протягом останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва. Ситуація, коли в ефір виходить матеріал з помилками, - неприпустима. Основна причина цього - брак часу", - пояснили в міністерстві.

Також у МОН наголосили, що уроки виходили вночі напередодні виходу в ефір, їх було близько 30 відео на добу. При таких термінах фахівці не могли добре перевірити всі випуски.

У Міністерстві повідомили, що з понеділка, 13 квітня, до перевірки уроків долучать незалежних експертів, вони зможуть переглядати відео на наявність помилок до ефіру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський став на захист вчителів і сказав, що не варто самостверджуватися за рахунок інших.

Читайте також вчителі зі школи онлайн наробили безліч помилок: топ фейлів на відео.

Всеукраїнська школа онлайн під загрозою: вчителі бояться проводити уроки У МОН роз'яснили щодо зарплат педагогів на час карантину
Новини України учителя
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся