Всесвітньо відомий репер 50 Cent оголосив, що практикує відмову від сексу

50 Cent - відомий американський репер поділився своїми планами на 2024 рік та зізнався, що він збирається утримуватись від інтимного життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

50 Cent відмовився від сексу

Репер вирішив поділитись своїми новинами та розповісти шанувальникам про свої плани на новий рік, який артист хоче зробити продуктивним та цікавим. Але головна мета - зробити свій рік корисним для себе.

Чоловік повідомив, що буде доволі завантажений справами і відволікатися на зайві речі він не має бажання.

"Моя нова ідея настільки масштабна, що в мене немає часу відволікатися. Я практикую стриманість і медитую, і концентруюсь на своїх цілях. Сподіваюся, цей Новий рік допоможе вийти на новий рівень", - зізнався 50 Cent.

Ці слова артист написав під серією фотографій, на яких він сидить з сигарою та міцним напоєм у стакані і дуже серйозно дивиться у камеру.

50 Cent утримується від інтиму (фото: instagram.com/50cent)

Схоже 48-річний артист вирішив свідомо взятися за своє життя та розвинути сильні сторони і не піддаватися зовнішнім спокусам, які можуть знизити рівень життя та упустити можливості для особистого росту.

Насправді це дуже свідома позиція, яка дозволяє людині віднайти свій новий шлях і не фокусуватися на дрібницях, а навпаки продумати свої масштабні дії та цілі.

Така заява репера дуже здивувала його фоловерів, адже він роками будував собі образ брутального та "розгульного" чоловіка, адже раніше саме такі пригортали підвищену увагу жінок. А сміливі тексти були до вподоби чоловікам.

Цікаво буде спостерігати за тим, наскільки нові цілі та спосіб поведінки повпливає на рівень життя 50 Cent і чи вистачить його сили волі на цілий рік. Адже він і без таких кардинальних змін досяг великого успіху.

Наприклад, Кертіс продав понад 30 мільйонів альбомів в усьому світі, також артист є лауреатом Греммі та багатьох інших музичних премій, а ще може похизуватися зйомками у фільмах.