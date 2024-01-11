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Всемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от секса

Четверг 11 января 2024 16:50
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Всемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от секса 50 Cent (фото: instagram.com/50cent)
Автор: Юлия Любченко

50 Cent - известный американский рэпер поделился своими планами на 2024 год и признался, что он собирается воздерживаться от интимной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

50 Cent отказался от секса

Рэпер решил поделиться своими новостями и рассказать поклонникам о своих планах на новый год, который артист хочет сделать продуктивным и интересным. Но главная цель - сделать свой год полезным для себя.

Мужчина сообщил, что будет достаточно загружен делами и отвлекаться на лишние вещи у него нет желания.

"Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую сдержанность и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень", - признался 50 Cent.

Эти слова артист написал под серией фотографий, на которых он сидит с сигарой и крепким напитком в стакане и очень серьезно смотрит в камеру.

Всемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от сексаВсемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от сексаВсемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от секса

50 Cent воздерживается от интима (фото: instagram.com/50cent)

Похоже, 48-летний артист решил сознательно взяться за свою жизнь и развить сильные стороны и не поддаваться внешним соблазнам, которые могут снизить уровень жизни и упустить возможности для личного роста.

На самом деле, это очень сознательная позиция, которая позволяет человеку найти свой новый путь и не фокусироваться на мелочах, а наоборот продумать свои масштабные действия и цели.

Такое заявление рэпера очень удивило его фолловеров, ведь он годами строил себе образ брутального и "разгульного" мужчины, ведь раньше именно такие привлекали повышенное внимание женщин. А смелые тексты нравились мужчинам.

Интересно будет наблюдать за тем, насколько новые цели и способ поведения повлияет на уровень жизни 50 Cent и хватит ли его силы воли на целый год. Ведь он и без таких кардинальных изменений добился большого успеха.

Например, Кертис продал более 30 миллионов альбомов во всем мире, также артист является лауреатом Грэмми и многих других музыкальных премий, а может похвастаться съемками в фильмах.

Ранее мы рассказывали о том, что российский рэпер засветился с участницами "Холостяка" на Бали.

Также читайте наш материал о том, что у известной американской актрисы диагностировали рак.

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