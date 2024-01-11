Всемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от секса
50 Cent - известный американский рэпер поделился своими планами на 2024 год и признался, что он собирается воздерживаться от интимной жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
50 Cent отказался от секса
Рэпер решил поделиться своими новостями и рассказать поклонникам о своих планах на новый год, который артист хочет сделать продуктивным и интересным. Но главная цель - сделать свой год полезным для себя.
Мужчина сообщил, что будет достаточно загружен делами и отвлекаться на лишние вещи у него нет желания.
"Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую сдержанность и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень", - признался 50 Cent.
Эти слова артист написал под серией фотографий, на которых он сидит с сигарой и крепким напитком в стакане и очень серьезно смотрит в камеру.
50 Cent воздерживается от интима (фото: instagram.com/50cent)
Похоже, 48-летний артист решил сознательно взяться за свою жизнь и развить сильные стороны и не поддаваться внешним соблазнам, которые могут снизить уровень жизни и упустить возможности для личного роста.
На самом деле, это очень сознательная позиция, которая позволяет человеку найти свой новый путь и не фокусироваться на мелочах, а наоборот продумать свои масштабные действия и цели.
Такое заявление рэпера очень удивило его фолловеров, ведь он годами строил себе образ брутального и "разгульного" мужчины, ведь раньше именно такие привлекали повышенное внимание женщин. А смелые тексты нравились мужчинам.
Интересно будет наблюдать за тем, насколько новые цели и способ поведения повлияет на уровень жизни 50 Cent и хватит ли его силы воли на целый год. Ведь он и без таких кардинальных изменений добился большого успеха.
Например, Кертис продал более 30 миллионов альбомов во всем мире, также артист является лауреатом Грэмми и многих других музыкальных премий, а может похвастаться съемками в фильмах.
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