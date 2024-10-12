Всесвіт здивує дивами лише три знаки Зодіаку. Хто витягне щасливий квиток

Терези

Не варто впадати у відчай, якщо останні місяці складно назвати вдалими. Чорна смуга рано чи пізно закінчиться. І ваше свято життя розпочнеться вже до кінця цього року.

Дозвольте дивам все виправити. Однак пам'ятайте, що вам теж потрібно докласти зусиль. Настав час зібрати каміння та провести грандіозну роботу над помилками.

Стрілець

На вас чекають приємні сюрпризи, які Всесвіт ніби спеціально зберігав на кінець року. Вони стануть для вас справжньою нагородою, адже можуть торкнутися відразу всіх сфер вашого життя.

Особливу увагу приділіть кар'єрі. Час міняти те, що вас не влаштовує. Дозвольте собі спалювати мости та діяти імпульсивно, часом це приносить користь.

Лев

Вже наприкінці осені та на початку зими ви зможете забути про самотність. На вас чекає доленосне знайомство, яке станеться саме в той момент, коли ви навіть не зможете це передбачити.

Розкрийте своє серце і не бійтеся обпектися. Всесвіт вирішив допомогти вам у любовних справах, тому шансів на те, що нові стосунки принесуть щастя, дуже багато.