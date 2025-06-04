Всесвіт застерігає: цим знакам Зодіаку загрожують обман та конфлікти

Овен

В цей день юридичні справи можуть завершитися невдало. Ті, хто шукав справедливості, зіштовхнеться з розчаруванням.

Не варто піддаватися й емоціям цього дня. Конфлікти можуть обернутися проти вас, тож намагайтеся зберігати спокій.

Телець

Вам зірки радять утримуватися від сліпої довіри, особливо в спілкуванні з новими людьми. Не відкривайтеся тим, кого щойно зустріли.

Під маскою доброзичливості може приховуватися нечесна людина. Намагайтеся не розповідати про себе більше, ніж потрібно.

Рак

Вам варто навчитися тримати дистанцію та не поспішати прив'язуватися до людей емоційно. Ваше ставлення може бути невзаємним.

Рекомендується в цей день уникати будь-яких усних домовленостей. Вони можуть обернутися небажаними наслідками.

Скорпіон

Деяким представникам знаку доведеться ухвалити складні рішення в особистому або професійному житті. Покладайтеся на свою мудрість та інтуїцію.

Протягом дня намагайтеся не діяти імпульсивно. Думайте стратегічно та ухвалюйте рішення виважено, щоб отримати гарні результати.

Козоріг

Вам теж не завадить проявити цього дня обережність. Астрологи попереджають про високий ризик зради з боку когось близького.

Варто звернути увагу на своє оточення та бути пильним щодо нових знайомств!