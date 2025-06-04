Вселенная предостерегает: этим знакам Зодиака грозят обман и конфликты

Овен

В этот день юридические дела могут завершиться неудачно. Те, кто искал справедливости, столкнется с разочарованием.

Не стоит поддаваться и эмоциям в этот день. Конфликты могут обернуться против вас, поэтому старайтесь сохранять спокойствие.

Телец

Вам звезды советуют воздерживаться от слепого доверия, особенно в общении с новыми людьми. Не открывайтесь тем, кого только что встретили.

Под маской доброжелательности может скрываться нечестный человек. Старайтесь не рассказывать о себе больше, чем нужно.

Рак

Вам стоит научиться держать дистанцию и не спешить привязываться к людям эмоционально. Ваше отношение может быть невзаимным.

Рекомендуется в этот день избегать любых устных договоренностей. Они могут обернуться нежелательными последствиями.

Скорпион

Некоторым представителям знака придется принять сложные решения в личной или профессиональной жизни. Полагайтесь на свою мудрость и интуицию.

В течение дня старайтесь не действовать импульсивно. Думайте стратегически и принимайте решения взвешенно, чтобы получить хорошие результаты.

Козерог

Вам тоже не помешает проявить в этот день осторожность. Астрологи предупреждают о высоком риске измены со стороны кого-то близкого.

Стоит обратить внимание на свое окружение и быть бдительным в отношении новых знакомств!