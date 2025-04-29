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Всесвіт пошле важливий сигнал цим знакам Зодіаку: хто за крок від великого дива

Гороскоп на травень (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Травень може стати місяцем великих проривів і несподіваних подарунків долі для чотирьох знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють, що енергія змін вже поруч - залишилось тільки вчасно її помітити.

Хто отримає важливий знак від Всесвіту, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Овен

Всесвіт штовхає вас до ризику, якого ви давно уникаєте. Страх зробити неправильний крок стримує, але зараз саме час не озиратися назад, а летіти вперед. Важливі знаки прийдуть у дрібницях: випадкових зустрічах, нових пропозиціях, несподіваних відчуттях. Якщо відчуєте внутрішнє "так", то дійте без вагань, вам пощастить.

 

Діва

Ваше серце вже давно знає відповідь, навіть якщо розум ще сумнівається. Травень стане місяцем, коли інтуїція буде сильнішою за логіку. Важливо не зрадити собі, Таро-гороскоп обіцяє, що вже поруч велике диво. І той, хто обирає власний шлях попри страх і тиск оточення - отримає більше, аніж мріяв.

Телець

Ваша пригода тільки починається, вона буде незвичайною та доленосною. Навіть якщо здається, що все стоїть на місці, під поверхнею зріють великі зміни. Слідкуйте за шансами, які виглядають надто дрібними або буденними - саме вони будуть тими знакам від Всесвіту, які вам так потрібні. Травень подарує вам чимало радості, зустрічайте нове життя.

Риби

Найбільші дива приходять тоді, коли ми готові їх прийняти. Травень стане для вас місяцем важливої внутрішньої роботи, пошуку довіри до світу і до себе. Вас можуть кликати нові ідеї, пропозиції чи несподівані знайомства - не бійтеся їх. Всесвіт хоче дати вам знак, що ви на правильному шляху, продовжуйте рухатися вперед.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Metro, Knowinsiders.

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