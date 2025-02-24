Всесвіт подарує крила щастя лише цим знакам Зодіаку

Водолій

Не бійтеся сперечатися і доводити свою правоту, якщо на всі 100% знаєте, що вас намагаються обдурити. І якщо ваша совість чиста, а лукавству та інтригам немає місця у вашій душі, то вже у вівторок Всесвіт піднесе для вас особливий презент. Сюрприз буде дуже доречним, він вас ощасливить.

Терези

Таро-гороскоп на 25 лютого обіцяє вам цікавий день. На вас чекають спокуси, стримати буде непросто. Але якщо ви пам'ятатимете про свої цілі й не переступите межу - нагорода виявиться дуже щедрою. Всесвіт не залишить вас без порції щастя, важливо лише пам'ятати, що завжди перемагають правда і доброта.

Овен

На вас чекає день відкриттів і зірваних масок. Карти Таро обіцяють вам дуже вдалий момент, який точно не варто втрачати. Налаштовуйтеся на перемоги та звершення, незабаром Всесвіт подарує вам чимало щасливих подій. Від радості вам захочеться пурхати, немов метелик.

Рак

У вівторок важливо правильно розставити пріоритети. Не варто жертвувати собою заради людей, які цього не цінують. Ставте свої інтереси на перше місце і пам'ятайте про свої мрії. Всесвіт готує для вас особливий сюрприз, важливо лише його не розчарувати.