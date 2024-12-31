Всесвіт допоможе цим знакам Зодіаку відродитися з попелу. Хто почне все з чистого аркуша

Скорпіон

Гороскоп на найближчі дні обіцяє вам доленосну зустріч з людиною, на яку ви навряд чи могли чекати у своєму житті. Однак не варто боятися знайомств із тими, хто не відповідає вашим ідеалам. Настав час переглянути свої цінності, тільки так Всесвіт захоче змінити ваше життя на краще.

Близнюки

Вам варто відпустити образи. Не варто думати лише про погане і намагатися помститися тим, хто приніс вам проблеми. Пам'ятайте про "закон бумеранга", карма розставить усе на свої місця. Займайтеся своїми справами та дозвольте Всесвіту внести свої корективи, він вас приємно здивує.

Водолій

Подаруйте собі можливість просто рухатися вперед і не тривожитися через дрібниці. Гороскоп на кінець грудня і початок січня обіцяє вам неймовірний період. Всесвіт вирішив вас порадувати. А тому вам не доведеться вирішувати складні завдання і звалювати на себе проблеми, невдачі вам не загрожують.

Діва

Зірки на вашому боці. Починайте підкорювати нові висоти та не бійтеся кидати виклик усім обставинам, через які ви раніше не наважувалися зробити щось грандіозне. Відроджуйтеся з попелу і починайте нове життя, у вас все вийде.