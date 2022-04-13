UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится призыв и кого берут сейчас

Фото: мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, начавшаяся 24 февраля после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Всего она предусматривает четыре волны, и сейчас официально продолжается вторая.

Когда должен закончиться призыв - читайте ниже в нашем материале Styler.

Сколько продлится мобилизация

Согласно Указу Президента Украины №69/2022 "О всеобщей мобилизации", мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа.

Поскольку законопроект вступил в силу 24 февраля, то мобилизация должна закончиться 24 мая. Если же война на территории нашей страны продлится, срок мобилизации будет продлен.

Сколько всего волн мобилизации и кого в них призывают

  • Первая волна. На службу призвали оперативный резерв - бывших военнослужащих, которые имели боевой опыт или служили по контракту.
  • Вторая волна. Военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.
  • Третья волна. Офицеры запаса - военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.
  • Четвертая волна. На службу будут призваны все жители страны, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Какая волна мобилизации сейчас

Официально вторая волна мобилизации в Украине началась 15 марта и продолжается сейчас.

Отметим, что 7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о старте третьей волны. Впрочем, в Генштабе эти данные не подтвердили.

Ранее мы писали, когда может начаться четвертая волна мобилизации и кого призовут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины