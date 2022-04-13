Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится призыв и кого берут сейчас

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, начавшаяся 24 февраля после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Всего она предусматривает четыре волны, и сейчас официально продолжается вторая.
Когда должен закончиться призыв - читайте ниже в нашем материале Styler.
Согласно Указу Президента Украины №69/2022 "О всеобщей мобилизации", мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа.
Поскольку законопроект вступил в силу 24 февраля, то мобилизация должна закончиться 24 мая. Если же война на территории нашей страны продлится, срок мобилизации будет продлен.
Официально вторая волна мобилизации в Украине началась 15 марта и продолжается сейчас.
Отметим, что 7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о старте третьей волны. Впрочем, в Генштабе эти данные не подтвердили.
Ранее мы писали, когда может начаться четвертая волна мобилизации и кого призовут.