Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится призыв и кого берут сейчас

Сколько продлится мобилизация

Согласно Указу Президента Украины №69/2022 "О всеобщей мобилизации", мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа.

Поскольку законопроект вступил в силу 24 февраля, то мобилизация должна закончиться 24 мая. Если же война на территории нашей страны продлится, срок мобилизации будет продлен.

Сколько всего волн мобилизации и кого в них призывают

Первая волна. На службу призвали оперативный резерв - бывших военнослужащих, которые имели боевой опыт или служили по контракту.

Вторая волна. Военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

Третья волна. Офицеры запаса - военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.

Четвертая волна. На службу будут призваны все жители страны, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Какая волна мобилизации сейчас

Официально вторая волна мобилизации в Украине началась 15 марта и продолжается сейчас.

Отметим, что 7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о старте третьей волны. Впрочем, в Генштабе эти данные не подтвердили.