Всеобщая мобилизация в Украине: каких женщин будут забирать в армию

24 февраля 2022 года после вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский издал Указ "Об общей мобилизации".
3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым указ президента был утвержден. С этого момента была объявлена общая мобилизация, которая проводится в течение 90 суток с момента вступления приказа в силу.
Будут ли мобилизовывать женщин, и каких именно, читайте в нашем материале.
Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям могут быть призваны в воинские части на военную службу. Хотим успокоить, пока такой необходимости нет.
В отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.
Отметим, что с начала войны ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не призвана.
Планирование дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения.
Напомним, что женщин, состоящих на военном учете, в Украине сейчас более 10 тысяч - до недавнего времени это были в основном медики. В рядах ВСУ сейчас более 55 тысяч женщин.
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