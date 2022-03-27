Всеобщая мобилизация в Украине: каких женщин будут забирать в армию

3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым указ президента был утвержден. С этого момента была объявлена общая мобилизация, которая проводится в течение 90 суток с момента вступления приказа в силу.

24 февраля 2022 года после вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский издал Указ "Об общей мобилизации".

Будут ли мобилизовывать женщин, и каких именно, читайте в нашем материале.

Каких женщин могут призвать?

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям могут быть призваны в воинские части на военную службу. Хотим успокоить, пока такой необходимости нет.

В отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.

Отметим, что с начала войны ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не призвана.

Когда отменят мобилизацию в Украине?

Планирование дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения.

Сколько женщин сейчас на военном учете

Напомним, что женщин, состоящих на военном учете, в Украине сейчас более 10 тысяч - до недавнего времени это были в основном медики. В рядах ВСУ сейчас более 55 тысяч женщин.