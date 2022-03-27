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Загальна мобілізація в Україні: яких жінок забиратимуть в армію

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 10:09
Загальна мобілізація в Україні: яких жінок забиратимуть в армію Фото: чи будуть жінок забирати в армію в Україні (facebook com NATO)
Автор: Людмила Жукова

24 лютого 2022 року після вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський видав Указ "Про загальну мобілізацію".

3 березня 2022 року вийшов Закон Верховної Ради "Про мобілізацію", яким указ президента був затверджений. З цього моменту була оголошена загальна мобілізація, яка проводиться протягом 90 діб з моменту набрання наказом чинності.

Чи будуть мобілізовувати жінок, і яких саме, читайте в нашому матеріалі.

Яких жінок можуть призвати?

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями можуть бути призвані у військові частини на військову службу. Хочемо заспокоїти, поки такої необхідності немає.

В окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та іншими складовими силами оборони військовими спеціальностями, такими як: медичні, зв'язки, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки та монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності.

Зазначимо, що з початку війни жодна жінка без згоди на військову службу під час мобілізації поки не призвана.

Коли скасують мобілізацію в Україні?

Планування подальших мобілізаційних заходів в Україні залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.

Скільки жінок зараз на військовому обліку

Нагадаємо, що жінок, які перебувають на військовому обліку, в Україні зараз понад 10 тисяч - донедавна це були в основному медики. У лавах ЗСУ зараз понад 55 тисяч жінок.

Читайте також, кому і де можуть вручати повістки і що "світить" ухильникам.

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