По всему Киеву разбросана отрава для собак: остерегайтесь "розового снега"

В последнее время участились случаи обращений к ветеринарам. Очень часто, говорят специалисты, речь идет именно об отравлениях домашних питомцев, с которыми киевляне любят гулять на улице.

В то же время жители столицы стают свидетелями внезапных смертей бездомных собак.

"По Днепровскому району снова разбросана отрава для животных. Воскресенка и Радужный не исключение, увы. Уважаемые собачники, будьте внимательны, это не одинокий случай! Собаку видели в парке Победа, убежала в сторону "Левобережной", умерла возле "Гидропарка". А ведь потом может быть поздно! Желательно еще провести беседу с детьми, так как в парках тьма народа и все катаются на горках и санках!" - написала киевлянка Мария Токаренко в Facebook, опубликовав фото умершего пса.

"Видел недавно, как один самовыгульний пес понюхал розовый снег (только понюхал), затем в панике побежал через дорогу и попал под машину. Действие снега очень сильное и мгновенно вызывает полную дезориентацию собаки и сбой всех инстинктов", - рассказал Николай Еременко.

Почему "розовый снег"?

Как стало известно, догхантеры рассыпают ядовитое вещество на снег, для того, чтобы обозначить отравленное место в первую очередь - для самих себя. Об этом в Facebook написал главный столичный догхантер Святогор.

"Коллеги, еще раз по "розовому снегу". Поясняю и напоминаю! Вещество имеет специфический цвет потому, чтобы было заметно на первых этапах для самих себя. Вот тут пометили и раскидали, а вон там чисто и нету. Чтобы не было так, что три группы подряд обсыпали одну и ту же тропинку. Это неправильное расходование вещества!" - написал Святого в одной из групп Facebook.

Вот так выглядит яд на улицах Киева (фото: Татьяна Эйги)

По его словам, розовый цвет сохраняется пять-шесть часов, а при слабом морозе – до десяти. А по прошествии єтого времени происходит химическая реакция и "вещество ничем не отличается от снега".

При этом Святогор не боится реакции общества.

"Ну, пускай, спалили нас в очередной раз… И что? Все равно весь снег не уберут. Плюс, мы же не будем забывать и о тех порциях, которые уже под действием мороза сменили цвет на белый… Хай бегают, дурачки… За ночь даже то, что надыбали, будет уже белое и не будет отличаться", - злорадствует догхантер.

Скриншот комментариев Святогора и его подельников

Реакция киевлян на убийство животных

Жители столицы никак не могут понять, почему не так давно Святогора оправдали в суде. А еще больше вопросов и недоумения вызывает то, что у догхантера имеется довольно много последователей...