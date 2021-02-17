По всьому Києву розкидана отрута для собак: остерігайтеся "рожевого снігу"

Останнім часом почастішали випадки звернень до ветеринарів. Дуже часто, кажуть фахівці, мова йде саме про отруєння домашніх улюбленців, з якими кияни люблять гуляти на вулиці.

У той же час жителі столиці стають свідками раптових смертей бездомних собак.

"По Дніпровському району знову розкидана отрута для тварин. Воскресенка та Райдужний не виняток, на жаль. Шановні собачники, будьте уважні, це не поодинокий випадок! Собаку бачили в парку Перемога, втекла в сторону "Лівобережної", померла біля "Гідропарку". Адже потім може бути пізно! Бажано ще провести бесіду з дітьми, так як в парках тьма народу і всі катаються на гірках і санках!" - написала киянка Марія Токаренко в Facebook, опублікувавши фото померлого пса.

"Бачив нещодавно, як один самовигульний пес понюхав рожевий сніг (лише понюхав), потім в паніці побіг через дорогу та потрапив під машину. Дія снігу дуже сильна і миттєво викликає повну дезорієнтацію собаки та збій всіх інстинктів", - розповів Микола Єременко.

Чому "рожевий сніг"?

Як стало відомо, догхантери розсипають отруйну речовину на сніг, для того, щоб позначити отруєне місце у першу чергу - для себе самих. Про це у Facebook написав головний столичний догхантер Святогор.

"Колеги, ще раз по "рожевому снігу". Пояснюю і нагадую! Речовина має специфічний колір тому, щоб було помітно на перших етапах для самих себе. Ось тут заляпали і розкидали, а он там чисто і нема. Щоб не було так, що три групи поспіль обсипали одну і ту ж стежку. Це неправильне витрачання речовини!" - написав Святого в одній з груп Facebook.

Ось так виглядає отрута на вулицях Києва (фото: Тетяна Эйги)

За його словами, рожевий колір зберігається п'ять-шість годин, а при слабкому морозі – до десяти. А по закінченні цього часу відбувається хімічна реакція і "речовина нічим не відрізняється від снігу".

При цьому Святогор не боїться реакції суспільства.

"Ну, хай, спалили нас в черговий раз... І що? Все одно весь сніг не приберуть. Плюс, ми ж не будемо забувати і про ті порції, які вже під дією морозу змінили колір на білий... Хай бігають, дурники... За ніч навіть те, що надибали, буде вже біле і не буде відрізнятися", - зловтішається догхантер.

Скріншот коментарів Святогора і його подільників

Реакція киян на вбивство тварин

Мешканці столиці ніяк не можуть зрозуміти, чому не так давно Святогора виправдали в суді. А ще більше запитань і здивування викликає те, що у доґхантера є досить багато послідовників...