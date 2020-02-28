Всемирно известные украинцы, о которых вы точно не знали: запомните эти имена!

Автор первых украинских денег, отец кубизма в скульптуре, первая женщина-кинодокументалистка, дизайнер, которая одевала Кэтрин Хепберн, Грету Гарбо и других кинодив. Мало кто догадается, о ком идет речь. Хотя каждый этот человек оставил свой след в культуре Украины, а некоторые - и мира.

До 29 марта на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве работает интерактивная выставка-путешествие Ukraine WOW. За три с половиной месяца на ней побывало свыше 300 000 человек - это самая посещаемая выставка в истории Украины. Гости узнали сотни вау-фактов о нашей стране и про невероятных украинцев. Styler делится историями некоторых из них.

Александр Архипенко

Всемирно известный художник, один из основателей кубизма в скульптуре, чьи произведения хранятся в главных музеях и галереях мира. В 1910-м Александр Архипенко участвовал в Парижском "Салоне Независимых" на уровне с Малевичем и Пикассо. Тогда же стал первым украинским художником, чья выставка работ объехала всю Западную Европу. А через десять лет уже был первым украинцем среди участников Венецианского биеннале. Архипенко покинул родной Киев, чтобы попасть в Америку. Там он стал легендой. В 1933 году в Чикаго состоялась Всемирная выставка "Век прогресса". Для работ Архипенко отвели целый зал. Украина впервые была представлена отдельным павильоном на таком уровне.

Также в Америке Архипенко заинтересовался кинематографом и придумал "подвижную живопись" - "архипентуру". Это механизм, с помощью которого можно менять изображение на холсте, который состоит из нарезанных и подсвеченных полос. Сегодня по этому принципу в мире работают рекламные билборды. Интересно, что к рисованию художника подтолкнула детская травма. Однажды он попал в аварию на велосипеде. Врачи хотели ампутировать ногу, но мама не позволила. Мальчик лежал в постели почти год, и за это время научился рисовать. Всю жизнь он был благодарен маме за спасение, и в своих работах чаще всего изображал женщин.

На Ukraine WOW для работ Александра Архипенко отведено отдельную нишу

София Яблонская

Одна из первых женщин-кинодокументалисток, фотограф и писательница родом из Львовской области. София путешествовала по разным уголкам мира - Марокко, Индокитай, Индонезия, Египет, Бали, Таити, Новая Зеландия, Австралия - и привозила оттуда сенсационные фото- и кинорепортажи о жизни туземцев. Жители острова Бора-Бора прозвали Софию "Теурой", то есть красной птичкой. Она была одной из первых, кто появился там с камерой. Искренность и добродушие помогали женщине попадать в места, закрытые для европейцев, в частности святыни и частные дома. Она снимала то, что строго запрещалось другим чужакам. София владела французским, итальянским и даже языком жестов, или, как она говорила, "мигами".

Пятнадцать лет Яблонская прожила в Китае, где познакомилась и вышла замуж за француза Жана Удена. Вместе воспитывали троих сыновей. Она называла мужа Иваном, кормила семью галицкой едой и обучала украинским словам. А еще поощряла китайцев вышивать полотенца, лакомиться украинским борщом и доить корову. После войны в 1950 году семья переехала во Францию. Там София увлеклась архитектурой и дизайном: по собственному проекту построила виллу, сама ее обустроила и декорировала. В дизайне использовала и украинские мотивы. Получилось так хорошо, что начала проектировать на заказ. Один из ее домов местная комиссия архитекторов признала художественной ценностью.

Георгий Нарбут

Художник-график, иллюстратор многих книг, автор первых украинских денег и почтовых марок, проектов государственного герба и печати украинского государства, основатель и ректор Украинской академии искусств. Нарбут считается отцом "украинского стиля" в графике, который задал тон последующим поколениям художников ХХ века. Именно он придумал изобразить на гривнах трезубец.

И главным достижением мастера является первая "Украинская азбука" 1917 года. Это тринадцать листов с буквами "Б", "В", "Г Ґ", "З", "И І", "К", "Л", "М", "Н", "О", "С", "Ф", "Ч". В азбуке проявляется не только техническая виртуозность мастера, но и отголоски барочных орнаментов, традиции украинской рукописной книги, знание европейской школы шрифта и даже юмор. Сначала Нарбут создавал азбуку двуязычной и подбирал слова так, чтобы писались одинаково на русском и украинском. И потом сделал чисто украинский вариант: перерисовал отдельные буквы и переименовал "медведя" на "ведмедя". Художник прожил 34 года и успел сделать всего 15 букв.

На Ukraine WOW "Украинская азбука" Георгия Нарбута представлена почти в полном варианте

Валентина Санина-Шлее

Киевлянка Валентина Санина-Шлее создавала наряды для Кэтрин Хепберн, Греты Гарбо, Полет Годар, Марлен Дитрих и других кинодив и представительниц высшего света. Ее дом моды Valentina в Нью-Йорке просуществовал около тридцати лет и считался классикой американского дизайна. В двадцатые модными были короткие стрижки, тонкие мальчишеские фигуры и прямые платья с заниженной талией. Но Валентина отдавала предпочтение длинным приталенным платьям с широкими рукавами, соблазнительным декольте и неповторимыми деталями. Ее чувство прекрасного повлекло революцию в мире моды: небольшая мастерская Валентины впоследствии превратилась в один из самых знаменитых домов моды в США.

Все началось в Севастополе в годы гражданской войны, когда Валентина познакомилась с Георгием Шлее, который впоследствии стал театральным антрепренером и миллионером. По легенде, она сидела на вокзале с узелком и не знала, куда податься. К ней подошел мужчина и спросил, кого она ждет. "Никого", - призналась женщина. Вскоре они поженились и отправились в Грецию, где Валентина влюбилась в античность и начала шить для себя платья в античном стиле. Потом были Италия и Франция: Валентина пробовала себя в кино, выступала на сцене и так же шила себе костюмы. В конце концов супруги переехали в Нью-Йорк, где и появилась первая маленькая мастерская "Валентина", а затем "Валентина и Соня". В 1928 году на знаменитой Мэдисон-авеню открылся салон "Платья Валентины", эмблемой которого стал хрустальный крест. За время существования дома моды около двух тысяч женщин купили там платье. Модели Валентины до сих пор являются предметом гордости музеев и частных коллекций. Их носили десятилетиями, они были будто вне времени. Сама модельер говорила об этом так: "Шей с расчетом на целый век. Забудь, какой на дворе год".

Полина Райко

Всю жизнь Полина Райко посвятила работе на земле - в колхозе и на собственном огороде в городке Олешки Херсонской области. А в 69 лет начала рисовать фрески на стенах и потолке семикомнатного дома, летней кухни, на заборе и даже на выключателях. К творчеству ее привела личная трагедия: сначала в автокатастрофе погибла дочь, потом не стало мужа и попал в тюрьму сын. Чтобы преодолеть тоску, Райко рисовала и пела в пустом доме. За пять лет она покрыла живописью все стены и потолок. Изображения фантастических существ - леопардов-сов, птиц, рыб - у нее перемежаются с портретами людей: мужа на том свете с новой удочкой, которую он мечтал купить; родных на свадьбе; Богоматери с младенцем и ангелами.

После смерти художницы ее дом приобрели супруги из Канады, чтобы превратить его в музей. Неизвестно, сколько еще продержится оригинальная роспись, ведь мизерной пенсии Райко хватало только на дешевую краску, которой покрывают пол и двери.

На Ukraine WOW художники из Благотворительного фонда имени Полины Райко воссоздали неповторимые рисунки в мазанке