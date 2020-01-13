Выставка Ukraine WOW на железнодорожном вокзале

Выставку Ukraine WOW на железнодорожном вокзале продлен до 29 февраля

13.01.2020-29.02.2020

За полтора месяца интерактивную выставку-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале посетили рекордные 150 000 человек. Из-за большого количества запросов и просьб, выставку продлили до 29 февраля 2020 года.

Организаторы подготовили для посетителей несколько обновлений. Так, отныне каждый может руководить одной из самых больших (более 250 кв. м) инсталляций Ukraine WOW — диорамой — например, запускать по ней поезда, включать маяк, ветряки. Также теперь можно выйти на ринг с легендарным украинским боксером Александром Усиком, надев VR-очки.

Ukraine WOW знакомит зрителя с Украиной так, будто он путешествует по ней в поезде. Это 3900 кв м интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от оригиналов Малевича и Архипенко до стены из янтаря и построенного в выставочном пространстве туннеля любви; от уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко; от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой можно летать над Родиной-матерью, и изнутри увидеть "девятку" — самую мощную доменную печь в Европе

Англоязычный гид Ukraine WOW можно найти по ссылке.

График работы: 13 января — 29 февраля, вт-вс 11:00-20:00.

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".

Билет: 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий — бесплатно при наличии удостоверения.

Выставку Ukraine WOW на железнодорожном вокзале продлили до 29 февраля