Всем надоело сидеть на карантине: врач сделала заявление о коронавирусе

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Главный врач Александровской больницы обратился к украинцам по поводу коронавируса

Коронавирус в Украине был зарегистрирован уже у 3102 человек, из которых уже 93 человека скончались, а 97 пациентов выздоровели. Медики призывают украинцев оставаться дома, выполнять карантинный режим и соблюдать правила гигиены.

Главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко обратилась к жителям Украины и опровергла фейк о том, что количество летальных исходов от коронавируса не превышает ежегодную статистику от респираторных заболеваний. Она отметила, что ситуация в больницах Украины остается сложной и попросила всех граждан придерживаться условий карантина.

"Сейчас распространяется много фейковых мыслей, что смертность от COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую смертность. Я понимаю, что всем надоело сидеть на карантине, но, если бы вы сейчас поработали в инфекционном отделении, такие легкомысленные мысли вас бы не беспокоили", - сказала Людмила Антоненко.

Главный врач Александровской больницы сделала заявление о коронавирусе

Ранее главврач Александровской больницы города Киева, куда привозят пациентов с коронавирусом, рассказала о том, как протекает COVID-19.

По словам Людмилы Антоненко, у пациентов сначала поднимается высокая температура, которая держится несколько дней. Потом состояние больных улучшается. А потом снова наступает ухудшение и появляется сильный кашель и боль в горле. От первых симптомов до развития пневмонии может пройти в среднем до недели.