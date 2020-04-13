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Всім набридло сидіти на карантині: лікар зробила заяву про коронавірус

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 22:33
Всім набридло сидіти на карантині: лікар зробила заяву про коронавірус
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Головний лікар Олександрівської лікарні звернувся до українців з приводу коронавірусу

Коронавірус в Україні був зареєстрований вже у 3102 осіб, з яких вже 93 людини померли, а 97 пацієнтів одужали. Медики закликають українців залишатися вдома, виконувати карантинний режим та дотримуватися правил гігієни.

Головний лікар Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко звернулася до жителів України та спростувала фейк про те, що кількість летальних випадків від коронавірусу не перевищує щорічну статистику від респіраторних захворювань. Вона зазначила, що ситуація в лікарнях України залишається складною і попросила всіх громадян дотримуватися умов карантину.

"Зараз поширюється багато фейкових думок, що смертність від COVID-19 не перевищує щорічну середньостатистичну смертність. Я розумію, що всім набридло сидіти на карантині, але, якби ви зараз попрацювали в інфекційному відділенні, такі легковажні думки вас не турбували", - сказала Людмила Антоненко.

Головний лікар Олександрівської лікарні зробила заяву про коронавірус

Раніше головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва, куди привозять пацієнтів з коронавірусом, розповіла про те, як протікає COVID-19.

За словами Людмили Антоненко, у пацієнтів спочатку підіймається висока температура, яка тримається кілька днів. Потім стан хворих поліпшується. А потім знову настає погіршення і з'являється сильний кашель та біль у горлі. Від перших симптомів до розвитку пневмонії може пройти в середньому до тижня.

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