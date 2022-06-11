"Всегда была такой": Ясинский прокомментировал скандальный клип Могилевской

По словам продюсера, ничего нового и ничего страшного не произошло. Ведь Наталья очень эмоциональная и темпераментная, и всегда была такой.

"Такие люди иногда бегут впереди паровоза, но именно это делает их интересными, за ними интересно наблюдать. Тут надо понять, простить и забыть", - считает Ясинский.

Он отметил, что в наше время информация живет не дольше трех дней.

"Завтра она выпустит удачную песню, скажет правильные слова и все будут громко хлопать в ладоши, - добавил он.

В чем суть скандала с Могилевской

Отметим, что сначала Могилевская опубликовала видео, в котором она показала отрывок из клипа. Она со всей экспрессией демонстрировала страдания на фоне сожженных автомобилей и разрушенных домов.

Впоследствии вышел клип, который (как и сказал Ясинский) вызвал лишь поддержку и восхищение работой артистки.

Кроме того в конце марта Наталья сделала скандальное заявление про "три государственных языка" - украинский, русский, английский.

В одном из интервью Ясинский признался, что больше любит сотрудничать с женщинами. При этом со "сложными", то есть - экспрессивными, темпераментными, такими, которые не будут молчать. Именно такой является Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Оля Полякова. Последние две артистки стали суперизвестными, когда с ними начал работать Ясинский.

Для справки

Компания Secret Service Entertainment Agency была создана Михаилом Ясинским в 2007 году. Ее специализация - менеджмент артистов и представителей шоу-бизнеса. В активе продюсерской компании сотрудничество с Олей Поляковой, Максом Барских, Аланом Бадоевым, Натальей Могилевской, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, группой Агонь, Jerry Heil и многими другими.

В середине 2009 года во время работы с Натальей Могилевской над "Фабрикой звезд-2" Михаил Ясинский стал инициатором создания компании "Talant Group". После ее основания стал руководителем направления менеджмента и PR-продвижения артистов компании.

В 2013 году Михаил Ясинский подписал продюсерский контракт с украинской певицей Олей Поляковой. После этого певица нашла свою нишу и стала мегазвездой.