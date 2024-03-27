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"Все змінилося". Сестра Наташі Корольової звернулася до українців

Середа 27 березня 2024 12:02
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"Все змінилося". Сестра Наташі Корольової звернулася до українців Співачка Руся - сестра Наташі Корольової (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Старша сестра співачки Наташі Корольової, відома у 90-х роках, Руся, емоційно звернулася до українців. Ірина Осауленко (справжнє ім'я співачки), публічно висловила підтримку своїй рідній Україні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з її промовою в TikTok, яку розмістив користувач з ніком pacharom88.

Що сказала Руся українцям

У ролику зірка 90-х, яка живе в Америці вже більше 30 років, тримає у руках український прапор і впевнена, що Україна обов'язково переможе у кривавій війні, спровокованій Росією.

&quot;Все змінилося&quot;. Сестра Наташі Корольової звернулася до українцівСестра Наташі Корольової ( instagram.com/irinaossaoulenko)

"Я хочу сказати, що після 24 лютого все змінилося. Хоч я проживаю в Америці вже 30 років, але ми слідкуємо за новинами вдома через телефон. Бо мої тітка, брати і їхні сини живуть вдома. У нас серця обливаються кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ!" - сказала сестра Наташі Корольової.

Варто згадати, що Наташа Корольова разом зі своїм чоловіком-стриптизером Тарзаном протягом багатьох років живе і виступає в Росії.

Після повномасштабного російського вторгнення Корольова не засудила дії Росії, а продовжила виступати для російських окупантів та заробляти російські рублі.

Нагадаємо, що співачка-путіністка з України задонатила понад 10 тисяч доларів жертвам теракту в "Крокус сіті Хол".

Також читайте, як Аня Алхім переклала хіт Asti українською і заспівала його на "корпоративі".

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