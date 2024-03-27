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"Все изменилось". Сестра Наташи Королевой обратилась к украинцам

Среда 27 марта 2024 12:02
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"Все изменилось". Сестра Наташи Королевой обратилась к украинцам Певица Руся - сестра Наташи Королевой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Старшая сестра певицы Наташи Королевой, известная в 90-х годах, Руся, эмоционально обратилась к украинцам. Ирина Осауленко (настоящее имя певицы) публично выразила поддержку своей родной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с ее речью в TikTok, которую разместил пользователь с ником pacharom88.

Что сказала Руся украинцам

В ролике звезда 90-х, проживающая в Америке уже более 30 лет, держит в руках украинский флаг и уверена, что Украина обязательно победит в кровавой войне, спровоцированной Россией.

&quot;Все изменилось&quot;. Сестра Наташи Королевой обратилась к украинцамСестра Наташи Королевой (instagram.com/irinaossaoulenko)

"Я хочу сказать, что после 24 февраля все изменилось. Хотя я проживаю в Америке уже 30 лет, но мы следим за новостями дома по телефону. Потому что мои тетя, братья и их сыновья живут дома. У нас сердца обливаются кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!" - сказала сестра Наташе Королевой.

Следует упомянуть, что Наташа Королева вместе со своим мужем-стриптизером Тарзаном на протяжении многих лет живет и выступает в России.

После полномасштабного российского вторжения Королева не осудила действия России, а продолжила выступать для российских оккупантов и зарабатывать российские рубли.

Напомним, что певица-путенистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в "Крокус сити Холл".

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