"Все це буде повторюватись": відомий шоумен відповів блогерам, які почали закликати до перемир’я з РФ

Що сказав Анатоліч

Знаменитість пояснив, що таке перемир'я у його розумінні.

"Для того, щоб зрозуміти, що буде після перемир'я, треба зрозуміти, що росіяни хочуть. Вони озвучили дуже чітко: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, Крим, зменшення кількості Збройних сил і так далі. Для тих, хто за перемир'я, пропоную купити квиток в Запоріжжя чи Херсон, приїхати до місцевих і поговорити з ними", - сказав він.

"А що буде далі? А далі буде наступне: Донецька, Луганська області, 2014-й рік, весь світ якось типу реагує… Проходить 10 років, і ті, кому було тоді було 12-15 років, зараз ідуть воювати проти України. І це у них була така мобілізація, що оці наші відео з ТЦК, - це ще "квіточки". Їх просто як гарматне м'ясо відправляють воювати проти своїх же співвітчизників", - продовжив ділитися відомий українець.

Анатолій Анатоліч пояснив, чому не бачить можливості перемир'я з Росією (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолій підкреслив, що у разі мирних перемовин з країною-окупантом війна не припиниться, а повернеться знову через 5-10 років.

"Що далі? Ми зараз віддаємо їм Запорізьку і Херсонську області, росіяни продовжують нарощувати свій військовий потенціал і через 5-10 років мешканці Запорізької і Херсонської областей підуть воювати, бо вони захочуть Кривий Ріг, Одесу, захочуть іти далі. І так воно все це дійде до кордонів з НАТО", - сказав зірка.

Наостанок ведучий додав, що люди, які зараз мріють про перемовини з Кремлем, будуть так само просити про це і у майбутньому, адже агресія Росії не зникне.

"У підсумку виходить так, що українці, які зараз вимагають перемир'я, будуть вимагати його якщо не у Путіна, то вже у його нащадків. Все це буде повторюватись. Бо те, що відбулося у Донецьку і Луганську, зараз ми бачимо знову. Ми бачимо наших співвітчизників, які воюють проти нас. Ті, хто залишаться в Херсонській і Запорізькій областях, вони так само будуть воювати проти України", - заявив Анатоліч.

Анатоліч зі своєю дружиною Юлою (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Шоумен назвав такий розвиток подій майже "100-відсотковим сценарієм" у разі перемовин з загарбниками зараз. Він додав, що сам не до кінця розуміє, що робити у всій цій ситуації. Проте одне знає напевно - потрібно ще більше донатити та допомагати нашому війську.

"Віддати територію Херсонської і Запорізької областей - це віддати її кадирівцям, злочинцям і ґвалтівникам, які нашу країну знищують. Ось що таке перемир'я. Перемир’я означає, що наші діти будуть воювати. Через 5 чи 10 років. Для мене це 100-відсотковий ймовірний сценарій того, що буде після перемир’я", - підсумував знаменитість.

До слова, у числі тих, хто став говорити про перемовини з РФ, опинилися блогери Влада Роговенко, Юлія Верба, Міла Бараєва та інші українські зірки соцмереж.