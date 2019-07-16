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Все сложно: астролог назвала самый опасный день в июле

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 06:26
Все сложно: астролог назвала самый опасный день в июле
Гороскоп на неделю от астролога (коллаж РБК-Украина)

Астролог дала неутешительный прогноз на неделю с 15 по 21 июля

Астролог рассказала о сложном периоде на этой неделе с 15 по 21 июля, который провоцирует конфликт планет. Маскимум напряжения сулит всем знакам Зодиака лунное затмение 16-17 июля. Известный астролог Наталья Анисимова уверяет, что нынешняя неделя возьмет на себя все напряжение небесных тел.

Главное ее "перетерпеть", и затем со следующей недели все будет спокойнее и легче, отмечает она.

По словам астролога, на этой неделе большинство людей будет подвержено хандре и капризам, повысится обидчивость и нервозность.

На личном фронте также будет "все сложно", увеличивается риск конфликтов и вероятных разрывов отношений. Охлаждение чувство между партнерами может проявиться в первой половине недели, а уже с четверга любимых может "эмоционально прорвать". 

Самым непростым по энергиям днем станет вторник, 16 июля. Астролог не советует планировать на него важные дела.

При этом травмоопасные и аварийные аспекты, как и конфликты в коллективе, после затмения будут сходить на нет.

Все сложно: астролог назвала самый опасный день в июле

Иллюстративное фото: Стресс на работе (osteopathic.nova.edu)

Уже с четверга активность сможет сопутствовать успешность, однако астролог рекомендует сконцентрироваться не на новые начинания, а на уже в запущенные проекты.

Эксперт подвела резюме и составила итоговые экспресс-рекомендации на неделю: 

  • не планировать важные покупки;
  • не одалживайте деньги;
  • не берите кредиты;
  • отдавайте долги до затмения;
  • будьте терпеливее со своими любимыми.

Все сложно: астролог назвала самый опасный день в июле

Лунное затмение 16-17 июля станет самым напряженным периодом на этой неделе (коллаж: РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, лунное затмение 17 июля может отрицательно повлиять на любовные отношения в парах. Астролог говорит, что в этот период браки могут дать трещину.

Также мы писали о том, что астролог Павел Глоба рассказал о главных везунчиках августа, для кого конец лета может стать началом новой и счастливой жизни.

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