Все складно: астролог назвала найнебезпечніший день в липні

Гороскоп на тиждень від астролога (колаж РБК-Україна)

Астролог надала невтішний прогноз на тиждень з 15 по 21 липня

Астролог розповіла про складний період на цьому тижні з 15 по 21 липня, який провокує конфлікт планет. Маскимум напруги обіцяє всім знакам Зодіаку місячне затемнення 16-17 липня. Відомий астролог Наталя Анісімова запевняє, що нинішній тиждень візьме на себе усю напруга небесних тіл.

Головне її "перетерпіти", і потім з наступного тижня все буде спокійніше та легше, зазначає вона.

За словами астролога, на цьому тижні більшість людей будуть схильні до нудьги і капризів, підвищиться образливість та нервозність.

На особистому фронті також буде "все складно", збільшується ризик конфліктів і ймовірних розривів стосунків. Охолодження почуття між партнерами може проявитися в першій половині тижня, а вже від четверга коханців може "емоційно прорвати".

Найскладнішим по енергіям днем стане вівторок, 16 липня. Астролог не радить планувати на нього важливі справи.

При цьому травмонебезпечні та аварійні аспекти, як і конфлікти в колективі, після затемнення поступово зійдуть нанівець.

Ілюстративне фото: Стрес на роботі (osteopathic.nova.edu)

Вже з четверга активність зможе супроводжувати успіх, однак астролог рекомендує сконцентруватися не на нові починання, а на вже запущені проекти.

Експерт підвела резюме і склала підсумкові експрес-рекомендації на тиждень:

не планувати важливі покупки;

не позичайте гроші;

не беріть кредити;

віддавайте борги до затемнення;

будьте терплячі зі своїми коханими.

Місячне затемнення 16-17 липня стане найбільш напруженим періодом на цьому тижні (колаж: РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, місячне затемнення 17 липня може негативно вплинути на любовні стосунки для пар. Астролог каже, що в цей період шлюби можуть дати тріщину.

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