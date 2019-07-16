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Все складно: астролог назвала найнебезпечніший день в липні

STYLERЖиття    16.07.2019 - 06:26
Все складно: астролог назвала найнебезпечніший день в липні
Гороскоп на тиждень від астролога (колаж РБК-Україна)

Астролог надала невтішний прогноз на тиждень з 15 по 21 липня

Астролог розповіла про складний період на цьому тижні з 15 по 21 липня, який провокує конфлікт планет. Маскимум напруги обіцяє всім знакам Зодіаку місячне затемнення 16-17 липня. Відомий астролог Наталя Анісімова запевняє, що нинішній тиждень візьме на себе усю напруга небесних тіл.

Головне її "перетерпіти", і потім з наступного тижня все буде спокійніше та легше, зазначає вона.

За словами астролога, на цьому тижні більшість людей будуть схильні до нудьги і капризів, підвищиться образливість та нервозність.

На особистому фронті також буде "все складно", збільшується ризик конфліктів і ймовірних розривів стосунків. Охолодження почуття між партнерами може проявитися в першій половині тижня, а вже від четверга коханців може "емоційно прорвати".

Найскладнішим по енергіям днем стане вівторок, 16 липня. Астролог не радить планувати на нього важливі справи.

При цьому травмонебезпечні та аварійні аспекти, як і конфлікти в колективі, після затемнення поступово зійдуть нанівець.

Все складно: астролог назвала найнебезпечніший день в липні

Ілюстративне фото: Стрес на роботі (osteopathic.nova.edu)

Вже з четверга активність зможе супроводжувати успіх, однак астролог рекомендує сконцентруватися не на нові починання, а на вже запущені проекти.

Експерт підвела резюме і склала підсумкові експрес-рекомендації на тиждень:

  • не планувати важливі покупки;
  • не позичайте гроші;
  • не беріть кредити;
  • віддавайте борги до затемнення;
  • будьте терплячі зі своїми коханими.

Все складно: астролог назвала найнебезпечніший день в липні

Місячне затемнення 16-17 липня стане найбільш напруженим періодом на цьому тижні (колаж: РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, місячне затемнення 17 липня може негативно вплинути на любовні стосунки для пар. Астролог каже, що в цей період шлюби можуть дати тріщину.

Також ми писали про те, що астролог Павло Глоба розповів про головних везунчиках серпня, для кого кінець літа може стати початком нового та щасливого життя.

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