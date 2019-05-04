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Все, что можно сделать: Комаровский рассказал, как уцелеть при встрече с вирусом

STYLERЖизнь    04.05.2019 - 08:02
Все, что можно сделать: Комаровский рассказал, как уцелеть при встрече с вирусом
Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский заверил, что вирусной инфекцией болеть не страшно, если знать правила помощи

Евгений Комаровский дал советы о том, как не заболеть вирусной инфекцией, если в вашей квартире кого-нибуть из членов семьи или близких уже постигла такая неудача. Известный педиатр на своей странице в Instagram сразу отметил, что многое зависит от вашей жилплощади.

По словам доктора Комаровского, который ранее рассказал о принципах здорового питания, если речь идет об однокомнатной квартире, то "шансов уцелеть практически нет".

Не заболеть, встретившись с вирусом, можно в одной из двух ситуаций: либо вы уже этой инфекцией переболели, либо вам по поводу этой инфекции была сделана прививка, рассказал доктор высшей категории.

Тем не менее, добавил он, попытаться не заболеть можно.

Все, что можно сделать: Комаровский рассказал, как уцелеть при встрече с вирусом

Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

"Главное, уменьшить концентрацию вирусов в воздухе, которым вы дышите, регулярно капать в носы всех здоровых физиологическим раствором, изолировать по возможности пострадавшего, выделить ему постельное белье, посуду, полотенце, регулярно протирать все поверхности, которых касаются руки, дезинфицирующими растворами, хотя бы мыльной водой", - рассказал Комаровский.

Он также резюмировал, что кроме вышеперечисленных действий больше ничего сделать нельзя.

"Это не страшно болеть вирусной инфекцией, если вы знаете правила помощи", - добавил доктор Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.

Также мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский сделал важное заявление об алкоголе во время беременности.

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