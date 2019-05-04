Все, що можна зробити: Комаровський розповів, як вціліти при зустрічі з вірусом

Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський запевнив, що на вірусну інфекцію хворіти не страшно, якщо знати правила допомоги

Євген Комаровський дав поради про те, як не захворіти на вірусну інфекцію, якщо у вашій квартирі кого-небудь з членів сім'ї або близьких вже спіткала така невдача. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram відразу зазначив, що багато залежить від вашої житлової площі.

За словами доктора Комаровського, який раніше розповів про принципи здорового харчування, якщо йдеться про однокімнатну квартиру, то "шансів уціліти практично немає".

Не захворіти, зустрівшись із вірусом, можна в одній з двох ситуацій: або ви вже перехворіли цією інфекцією, або вам з приводу цієї інфекції було зроблено щеплення, розповів лікар вищої категорії.

Тим не менше, додав він, спробувати не захворіти можна.

Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

"Головне, зменшити концентрацію вірусів у повітрі, яким ви дихаєте, регулярно капати в носи всіх здорових фізіологічним розчином, ізолювати по можливості потерпілого, виділити йому постільну білизну, посуд, рушник, регулярно протирати всі поверхні, яких торкаються руки, дезінфікуючими розчинами, хоча б мильною водою", - розповів Комаровський

Він також резюмував, що крім перерахованих вище дій більше нічого зробити не можна.

"Це не страшно хворіти на вірусну інфекцію, якщо ви знаєте правила допомоги", - додав доктор Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.

Також ми писали про те, що доктор Євген Комаровський зробив важливу заяву про алкоголь під час вагітності.