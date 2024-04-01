"Все як у комп’ютерній грі". Військовий та співак Ярмак зізнався, чи знищував ворогів на війні

Чи знищував Ярмак окупантів на війні

Як зізнався воїн, до повномасштабного вторгнення РФ він ніколи нікому не причиняв шкоди.

"Я просто взагалі така людина, яка в житті жодну тварину не вбила, не причинила шкоди. Я реально з будинку в себе мурахів на листочку виносив, тобто я так поважаю навколишнє середовище і наш світ. Але зараз просто нам не залишили вибору. Це реально орда темряви", - сказав артист.

"Ми їх ну от просто шматуємо дронами, відриваємо їм голови, руки, ноги, просто на шматті їх рвем, і вони все рівно пруть, і ти думаєш, що ти тут забув", - додав він.

YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)

Також репер розповів, як відходив після першого знищеного ворога.

"Я переживав про цей момент. Ну для мене, я ж кажу, вбити будь-яку людину, навіть покидька, це було таким немислимим взагалі раніше явищем. Але вже на той момент я настільки інтегрувався у війну, настільки війна інтегрувалась в життя всіх нас, стільки горя принесли ці потвори. От коли ми вбили перших типів, ми просто поїхали додому, повечеряли і лягли спати", - згадав захисник.

На питання Слави Дьоміна, чи снилися після цього жахи, YARMAK відповів, що такого не було.

"Хоча раніше я думав, що можуть бути якісь такі сни. Розумієте, все ж таки ми це бачимо через екран монітора, і ми не відчуваємо цих криків, болю і всього іншого. У нас приблизно воно виглядає на емоційному рівні все як в комп'ютерній грі. У нас біжать якісь солдатики і ми їх знищуємо", - додав виконавець.

"От ти не замислюєшся там глибше, що це людина. Ну ти бачиш, що він корчиться, що в нього там відірвало руку або ще щось, але мені їх взагалі не шкода, от просто взагалі не шкода. І я це сміття буду продовжувати знищувати, тому що це не люди. Вони несуть просто смерть і руйнування цій планеті", - висловився він.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ярмак пішов до військкомату. Однак, йому відмовили через відсутність бойового досвіду. Наступного дня артист знайшов можливість потрапити до ЗСУ через знайомство.

Спочатку Олександр був гранатометником, згодом пройшов навчання і почав працювати аеророзвідником. Пізніше він очолив підрозділ управління дронами.

YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)