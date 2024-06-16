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"Все ідеально": українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

Неділя 16 червня 2024 20:12
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"Все ідеально": українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій Анастасія Покрищук (фото: instagram.com/justqueen88)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Анастасія Покрищук, яку ще називають українкою з найбільшими вилицями, поділилася архівними кадрами. Вона показала, який вигляд мало її тіло до операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Покрищук.

Як змінилася блогерка

У минулому Покрищук займалася спортом та навіть могла похизуватися рельєфними м'язами. На архівних фото помітно, що дівчина "качала" спину, шию та плечі.

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

Покрищук до операцій (фото: instagram.com/justqueen88)

Тоді вона ще не збільшила вилиці та інші частини свого тіла. Сама Покрищук заявляє, що повністю задоволена тим, якою стала зараз.

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

Українка з найбільшими вилицями у минулому (фото: instagram.com/justqueen88)

"Давно. Спину і плечі додала б. А інше у мене все ідеально зараз", - написала блогерка.

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

Покрищук до "пластики" (фото: instagram.com/justqueen88)

Як реагує мережа

У коментарях юзери пишуть:

  • "Скажи: навіщо? Навіщо ти все це зробила з собою? На фото ідеальна дівчина з оф*генною фігурою, якій багато хто позаздрив би"
  • "Яка красуня? Раніше було краще"
  • "Ви тут ще на людину схожі".

Як зараз виглядає Покрищук

Після всіх операцій блогерка може похизуватися імплантами у сідницях, також вона збільшила груди, губи та вилиці. Окрім цього, Покрищук робили операцію на животі, аби в неї з'явився прес.

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

Покрищук після операцій (скріншот)

Блогерка не приховує, що робить "пластику" та пишається результатами. При цьому вона майже не реагує на критику з боку хейтерів.

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

&quot;Все ідеально&quot;: українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операційБлогерка з найбільшими вилицями (скріншоти)

До слова, нещодавно ми розповідали, що гурт Quest Pistols виступив за кордоном з російськими піснями.

Окрім цього, раніше стало відомо, що Пивоваров заплакав просто на сцені, коли почув слова маленької дівчинки з Маріуполя.

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